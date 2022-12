Weinheim. (RNZ) Noch ein paar Hammerschläge, dann sitzt das Dach fest auf der Hütte. Gerald Haas, Diebsloch-Wirt und (mit den Juan und Andres Salazar) Organisator des Weinheimer Weihnachtsmarkts, tritt zwei Schritte zurück, um einen Blick auf das Holzhäuschen zu werfen. "Passt alles", sagt er.

Es war noch einmal ein geschäftiges Treiben am gestrigen Mittwoch auf dem Weinheimer Marktplatz, der sich so allmählich in ein Weihnachtsmarkt-Areal verwandelt – nicht in das größte, aber wohl in eines der hübschesten und heimeligsten in der Region, das darüber hinaus mit vielen handgemachten Produkten lockt. Die Marktplatz-Gastronomen und weitere Verkäufer weihnachtlicher Geschenke, haben ihre Angebote parat. Die Besucher können kommen: Am heutigen Donnerstag, 1. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore.

Dann locken auf dem Marktplatz und in der Rote-Turmstraße rund 40 Hütten und Buden mit Essen, Trinken und weihnachtlichen Geschenkideen. Erstmals wird der Weihnachtsmarkt an den Wochenenden des zweiten, dritten und vierten Advents schon donnerstags und freitags ab 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sein, an den Wochenendtagen dann jeweils ab 13 Uhr.

An den Adventssamstagen fahren die Busse in Weinheim kostenlos, aber auch die Öffnungszeiten der Parkhäuser wurden verlängert.