Weinheim. (RNZ) An jeder Heizungsregelung gibt es viele Einstellmöglichkeiten, mit denen sich nicht wenige Verbraucher noch nie intensiver beschäftigt haben. Wer kennt sich schon im Detail aus mit der Heizkurve, der Heizgrenze, Heizzeiten und ähnlichen Angaben? Diese Einstellungen zu verbessern, birgt jedoch in den meisten Fällen hohe Sparpotenziale, und zwar ohne Komfortverluste hinnehmen oder frieren zu müssen.

Umweltexperte Felix Schweikhardt vom Büro für Umwelt und Energie bei der Evangelischen Landeskirche in Baden erläutert am Donnerstag, 29. September, 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses am Marktplatz diese Möglichkeiten in einfachen Worten. Ziel der Vortragsveranstaltung ist es, dass die Besucher ihre Heizungen künftig weiter betreiben können – aber so, dass das Klima und der Geldbeutel geschont werden. Die Veranstaltung wird unterstützt vom kommunalen Klimaschutzmanagement der Stadt Weinheim, die in einer Pressemitteilung auch ausdrücklich zu dem Vortrag einlädt.

Felix Schweikhardt hat Geografie, Geologie und Politikwissenschaften an den Universitäten Tübingen, Maynooth (Irland) und Bonn studiert. Nach Praktika unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung arbeitet er – finanziert durch die Stiftung Schönau – seit 2011 im Büro für Umwelt und Energie der Evangelischen Landeskirche in Baden an der Umsetzung des landeskirchlichen Klimaschutzkonzepts.