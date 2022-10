Weinheim. (web) Erst sollte der Weihnachtsmarkt ans Schloss ziehen, weil dort der Coronastatus der Besucher besser überprüft werden konnte. Dann fiel der Budenzauber jedoch ganz aus – und die Stadtgesellschaft debattierte über Impfverweigerer und mögliche Impfverpflichtungen. Das war vor knapp einem Jahr. Inzwischen sind die politischen Themen ungleich trauriger. Aber, immerhin: Die Weihnachtsmärkte finden wieder statt.

So kündigte die Stadt Weinheim am Montag an, dass der Weststadtverein Pro West am Wochenende des ersten Advents, 26. und 27. November, einen Budenzauber ausrichtet. Danach werden die dafür nötigen Holzhütten weiter in die Innenstadt ziehen, wo es den Wochenend-Weihnachtsmarkt gibt.

Ganz so wie 2019 wird’s in der Weststadt allerdings nicht. Der Weihnachtsmarkt wechselt vom bisherigen Standort an der Kurt-Schumacher-Straße zur Baumallee, die zwischen dem Rolf-Engelbrecht-Haus und der Jugendherberge auf den Hintereingang des Sportzentrums zuführt.

Nun nimmt der Verein Anmeldungen entgegen. Wer einen Stand betreiben oder etwas zum Bühnenprogramm beitragen will, soll sich bitte an Stella Kirgiane-Efremidou wenden unter stellakirgiane@aol.com oder der Rufnummer 0171/5778858. Außerdem freut sich der Weststadtverein über tatkräftige Helfer.