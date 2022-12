Weinheim-Oberflockenbach/Rippenweier. (cis) In Rippenweier sollen sechs Reihenhäuser, in Oberflockenbach sechs Einfamilienhäuser entstehen. Mit beiden Bauvorhaben beschäftigte sich zuletzt der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung. Vor allem die Zustimmung zur Entwicklung in der "Kohlklinge" in Oberflockenbach fiel dem Gremium leicht. Es habe hier immer wieder Überlegungen hinsichtlich einer Bebauung gegeben, führte OB Manuel Just aus. "Das wurde aus verschiedenen Gründen nicht weiter verfolgt", schob er nach.

Erst mit dem jetzigen Eigentümer kommt eine ernsthafte Bewegung ins Projekt. Die Planungen bilden die Abrundung der Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite und tragen gleichzeitig zur Schaffung von Wohnraum bei, zeigte sich Just positiv gestimmt. Dass es sich um Einfamilienhäuser handelt, die einige schon fast für aus der Zeit gefallen halten, verteidigte der OB: "Auch solche Häuser haben nach wie vor ihre Berechtigung." Der Ausschuss segnete die Pläne für den Aufstellungsbeschluss und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit – wie zuvor der Ortschaftsrat – einstimmig ab.

Der gleiche Beschluss wurde auch für den Bereich "Odenwaldstraße 58" in Rippenweier gefasst, auch hier einstimmig. Allerdings mit einiger Wehmut. Die Bebauung des Bereichs ist gleichbedeutend mit Schließung und Abriss der Gaststätte "Zur Ranch" und der angrenzenden Wohnbereiche. Angesichts der für Ende 2024 angekündigten Schließung des Gastronomiebetriebs erinnerten sich Gremiumsmitglieder an legendäre Zusammenkünfte oder bedauerten den Wegfall eines Treffpunkts im Odenwaldortsteil – verloren dabei aber das Wesentliche nicht aus den Augen.

Denn allgemein begrüßt wurde, dass durch die Planungen eine Innenverdichtung erreicht werde in einem Bereich, der bereits versiegelt ist. Die Verwaltung sah die Planung in dem 3772 Quadratmeter großen Bereich auch als angemessen an, zumal sie sich laut OB Just in die Bestandsbebauung einfügt. Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf und Stadträtin Monika Springer (Freie Wähler) baten darum, im Zuge der Baumaßnahme den in diesem Bereich fehlenden Bürgersteig herzustellen. Springer verwies auf die Verbindung zum Schützenhaus.

Sven-Patrick Marx (Leiter des Stadtentwicklungsamts) sagte zu, das Thema an die entsprechenden externen Stellen weiterzuleiten und auch selbst am Ball zu bleiben. An anderer Stelle gab er Entwarnung: Die Aufnahme von Wasser und Abwasser ins Kanalsystem sei keine Hürde.