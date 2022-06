Von Volker Knab

Weinheim. Eine Komödie reich an Dialogen, Fantasie, Musik und überzeugenden Darstellern bietet die Inszenierung von "Mary Poppins" an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Weinheim. Über 80 Kinder, Jugendliche und im Hintergrund Lehrkräfte sowie ehemalige und ältere Schüler wirken bei dem Stück der Theater-AG der Unterstufe der gesamten DBS mit. Heute