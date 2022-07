Auch für Speis und Trank ist gesorgt – vom Eis bis zur Wildbratwurst und einem frischen Woinemer Bier, vom Quittenprojekt Bergstraße bis zur Bäckerei Brehm. Der Walderlebnistag wird am Eingang vom Schlosspark aus, wo der Gedenkstein für den Gründer Christian Freiherr von Berckheim steht, um 10 Uhr von Weinheims OB Manuel Just und Peter Hauk, Baden-Württembergs Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, eröffnet. In der Forst BW-Hütte, zentral im Exotenwald gelegen, haben die Besucher das letzte Wort bei einem Fotowettbewerb. Eine Jury hat die "Top 12" von fast 40 Einsendungen ausgewählt; das Dutzend wird ausgestellt.

Vor allem für Kinder gibt es Mitmachangebote: Fledermaus- oder Insektenhotels basteln oder ein Vesperbrettle aus Exotenwaldholz – die sieben Stunden von 10 bis 17 Uhr dürften gerade so ausreichen, um alles zu erleben. Der Eintritt ist frei. "Wir feiern die Vielseitigkeit", so lautet das Motto des Walderlebnistags.

Weinheim. (RNZ) Was man in einem Wald so alles erleben kann! Einen Motorsägenkünstler bei der Arbeit, an einer Zwei-Hand-Zugsäge selbst ausprobieren, wie früher im Wald gearbeitet wurde, mit einem Hubsteiger über den Wipfeln schweben, alles erfahren über Kräuter, Pilze und Waldtiere – und auf Bäume klettern! Das Programm zum Wald-Erlebnistag am Sonntag, 17. Juli, zum 150. Geburtstag des Exotenwalds soll den Besuchern ein Naturabenteuer im Umfeld des historischen Aboretums bieten, das im ganzen Land seinesgleichen sucht.

Seit über einem halben Jahr organisieren die Anstalt des öffentlichen Rechts Forst BW und die Stadt das Geburtstagsfest: Rund 25 Aktions- und Erlebnisstände säumen nun die drei Kilometer langen und gut begehbaren Wege zwischen Schlosspark, Kneippanlage und "Judenbuckel". Mehr als 20 Organisationen begleiten das Fest: Naturschutz- und Wanderverbände, Geo- und Naturpark, der Kneippverein, die Waldbaden-Akademie und Weinheimer Sportvereine. Die Jägervereinigung zeigt Jagdhunde und sogar einen zur Jagd ausgebildeten Uhu.

Der Exotenwald ist nicht nur eine "grüne Lunge" voller Gerüche und Anblicke – er ist auch ein forstwissenschaftliches Arboretum, mit rund 60 Hektar sogar eines der größten in Europa. 1872 wurde es von Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim begründet. Der Adlige aus dem Schloss pflanzte zwischen 1872 und 1883 rund 12.500 Bäume. Von den 400 Baum- und Straucharten, deren Anpflanzung bisher erprobt wurde, blieben 170 übrig.

1955 erwarb das Land den Wald und erweiterte ihn auf seine heutige Größe. Vorwiegend stehen dort alte Baumarten aus Europa, dem Mittelmeerraum, Nordafrika, Nordamerika sowie Klein- und Ostasien. Bekannt sind die Mammutbäume aus Nordamerika. Diese erreichen eine Höhe von bis zu 60 Metern. Auffällig sind zum Beispiel auch die Japanische Magnolie, die Japanische Sicheltanne und der Japanische Kuchenbaum, der im Herbst nach Marmorkuchen duften kann.

Um ein hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, setzen die Veranstalter einen Pendelbusverkehr vom Parkplatz am Baumarkt OBI an der B3 ein. Außerdem sind die Busse dort an die RNV-Linie 5 angebunden (Haltestelle Rosenbrunnenstraße).