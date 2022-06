Weinheim. (alb) Ein in Weinheim niedergelassener Arzt soll in zahlreichen Fällen Betäubungsmittel verschrieben haben, obwohl dafür möglicherweise keine medizinische Notwendigkeit bestand. Deshalb muss er sich am Donnerstag, 14. Juli, vor dem Schöffengericht des örtlichen Amtsgerichts verteidigen. Bereits Mitte August vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen den 1974 in Bensheim geborenen Mann erhoben.

Nach Angaben der Behörde soll der Arzt spätestens ab Januar 2020 seine Stellung missbraucht und Rezepte ausgestellt haben – ohne vorher zu überprüfen und zu untersuchen, ob die Anwendung von Cannabis auch medizinisch angezeigt ist. Stattdessen habe der Angeklagte von seinen "Patienten" Bestellungen von Rezepten per Textnachrichten entgegengenommen, wobei er ihnen die Menge und Auswahl der Sorte überließ.

Exemplarisch liste die Staatsanwaltschaft sieben einzelne Fälle auf, so heißt es in der Ankündigung des Prozesses. Darin geht es unter anderem um "unrichtige Gesundheitszeugnisse" oder den illegalen Erwerb von Betäubungsmitteln samt unerlaubter Einfuhr geht. Der Gesetzgeber sieht dafür einen Strafrahmen vor, der von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft reicht