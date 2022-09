Weinheim. (web) "Wunderschön" heißt der Film, der am Sonntagabend auf dem Spielplan des Open-Air-Kinofestivals im großen Schlosshof stand. Der Titel ist doppeldeutig gemeint, immerhin dreht sich der "Streifen" um das Thema Selbstoptimierungswahn. Dass wunderschönes Spätsommerwetter auf einen Kinoabend mit viel Publikum hoffen ließ, war jedoch eindeutig Fakt. Was die Mitarbeiter von Cineast und Veranstalter Alfred Speiser zwei Stunden vor der geplanten Vorstellung feststellen mussten, war jedoch alles andere als schön. Unbekannte haben ein großes Stück aus der aufblasbaren Kinoleinwand herausgeschnitten.

Die Polizei geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr Unwesen trieben. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro beziffert. Ob und wie dieser reguliert werden kann, ist noch offen. Angesichts eines derartigen Maßes an Dreistigkeit, Sinnlosigkeit und Zerstörungswut hätten es selbst die kritischsten Zuschauer Alfred Speiser kaum übel nehmen können, wenn er das Open-Air an dieser Stelle abgebrochen hätte. Aber der Betreiber des Weinheimer Kinos "Modernes Theater" und des Hemsbacher Lichtspielhauses "Brennessel" will das Festival am heutigen Montagabend wie geplant ausklingen lassen: mit der Aufführung der beliebten Kriminalkomödie "Guglhupfgeschwader". Einlass ist um 19 Uhr, der Film startet um circa 20.15 Uhr.

"Die Reaktionen des Publikums am Sonntagabend haben mich wieder aufgebaut", sagte Speiser am Montagmittag im Gespräch mit der RNZ. "Die Leute hatten großes Verständnis für die Situation, sie haben Freikarten und Poppkorn angenommen und ihr Geld nicht zurückverlangt." Das habe ihn motiviert. Um "Guglhupfgeschwader" heute Abend im Schlosshof aufführen zu können, besorgt Speisers Team ein Ersatzteil in Rheinland-Pfalz: "Ich gehe davon aus, dass es ankommt und wir es auch aufbauen können." Sollten draußen jedoch alle Stricke reißen, steigt der Kinoabend trotzdem. Dann gibt es zunächst vor dem Schloss Essen und Trinken, ehe man gemeinsam ins "Moderne Theater" weiterzieht, wo dann der große Saal frei wäre. Das Festival bekommt also einen würdigen Abschluss, trotz allem. Die Aufführung von "Wunderschön" am Sonntagabend war ad hoc nicht mehr zu retten. "So kurzfristig kann ich weder eine Ersatzleinwand besorgen, noch einen Saal im ,Modernen Theater’ frei machen", sagt Speiser. "Wunderschön" läuft nun am Sonntagvormittag um 11 Uhr im "Modernen Theater". Speiser lässt das Publikum dann für gerade mal fünf Euro an der Kinomatinee teilhaben.

