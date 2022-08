Robra erinnert sich noch gut an andere Zeiten: "Es gab Jahre, in denen die Ernte der städtischen Bäume regelrecht versteigert wurde", sagt er. Er persönlich würde die Aktion nun gern als Aufruf an die Bevölkerung verstanden wissen. "In Sachen Ernährung bewegt sich zwar einiges im Land, aber bei der Regionalität, Saisonalität und der allgemeinen Nachhaltigkeit der hier verbrauchten Lebensmittel ist noch viel Luft nach oben", findet er: "Es kann heutzutage doch nicht mehr darum gehen, den Ökoclown zu geben, wir brauchen große Umstellungen in unserer Lebensweise", verweist er auf den Klimawandel, der sich auch in Weinheim durch eine lange Dürreperiode bemerkbar gemacht hat.

Weinheim. Es ist so weit: Die ersten Bergsträßer Äpfel des Jahres 2022 werden nach und nach reif. Doch obwohl lokale Initiativen viel ehrenamtliche Arbeit investieren, um Besitzern von Streuobstwiesen Abgabestellen in der Nähe anzubieten, könnten wieder viele Äpfel hängen bleiben. "Die Preise für Streuobst sind am Boden", beschreibt Roland Robra die Lage im RNZ-Gespräch: "Im Grunde kriegt man bei vielen Abnehmern nicht einmal mehr die eigenen Transportkosten ausgeglichen." Für Landwirte ist diese Art von Obstanbau damit längst nicht mehr rentierlich. Mit der Unterstützung ihres ehemaligen Umweltberaters Robra geht die Stadt Weinheim deshalb nun einen anderen Weg: den des "gelben Bandes".

Von Philipp Weber

Rund 150 Apfelbäume auf städtischem Grund sind gelb markiert worden. Dort darf jeder und jede Äpfel ernten. Der Spaß kann sofort losgehen. "Die früheren und mittleren Sorten sind jetzt reif, bis Anfang Oktober wird man die späteren Sorten abernten können", erklärt Robra. Bezahlen muss niemand, das Obst ist komplett kostenlos. Die Äpfel seien außerdem ungespritzt, betont er.

Damit hat das "städtische" Streu- dem kommerziell gehandelten Tafelobst etwas voraus. Auf Apfelplantagen würden die Früchte – je nach Art des Anbaus – mehr als ein Dutzend mal im Jahr mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, erläutert der im (Un-)Ruhestand angekommene Experte. Von dem Aufwand für die Bewässerung gar nicht zu reden. Aber auch dieses Obst kann schon mal im Anbaugebiet liegen bleiben, wenn sich der Verkauf für die Erzeuger nicht rechnet.

Die übrigens bundesweite Aktion "Gelbes Band – hier darf geerntet werden" ist zumindest ein Anfang. Immerhin "retten" die Apfelsammler mit jedem geernteten oder aufgelesenen Apfel ein Nahrungsmittel, wie Verwaltungssprecher Roland Kern in einer offiziellen Mitteilung der Stadt Weinheim schreibt. Selbst die gelben Bänder bestünden aus recycelbarem Material. Und wo stehen die Bäume mit "Selbstbedienung"? Es handelt es sich um fünf Flächen: Eine befindet sich an den Schienen der RNV-Linie 5 (früher: OEG) bei Lützelsachsen, eine weitere zwischen dem Waidsee und dem Neubaugebiet "Allmendäcker". Auch im "Kiesgraben" (in Richtung Segelflugplatz), am Brunnweg (in Richtung Bertleinsbrücke) sowie in den Bohäckern bei Sulzbach wachsen die Apfelbäume, die aus Umwelt- und Naturschutzgründen weiter gepflegt werden. Die Obstwiese zwischen Waidsee und "Allmendäckern" stellt mit fast 40 Bäumen einen großen Teil des Angebots dar.

"Auch private Eigner von Streuobstwiesen können gelbe Bänder an ihren Bäumen anbringen und die Aktion unterstützten", betont Robra. Weinheim ist auch nicht die erste Ortschaft, in der man kostenlos Obst abernten darf. So hatte Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter die Aktion in ihrem Ortsteil schon 2021 ins Leben gerufen. Auch in Hirschberg wehen die gelben Bänder schon.

Ob die Bürger die kostenfreien Äpfel nun direkt verzehren, im Keller einlagern oder zu Kompott verarbeiten, ist Robra gleich. Ein paar Anliegen hat er aber doch. Idealerweise sollten die Apfelsammler zu Fuß oder mit dem Rad kommen, definitiv aber keine gesperrten Wege mit dem Auto befahren oder gar die Streuobstwiesen mit ihren Wagen beschädigen: "Man darf die Äste der Bäume auch nicht verbiegen oder abbrechen." Und: Jeder erntet auf eigene Verantwortung! Also besser auch nicht auf die Bäume klettern.