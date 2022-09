Schriesheim. (max) Ganz ohne Star-Allüren kam Comedian Bülent Ceylan bei seinem Besuch der Schriesheimer Weinberge am Sonntag aus. Als er in eine Limousine gesetzt werden sollte, um vom Hof der Strahlenberger Grundschule zur Schlossberghütte der Winzergenossenschaft (WG) gefahren zu werden, weigerte sich der Kult-Komiker, weil die Pressevertreter laufen sollten: "Ich fahr doch net do hoch, unn

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen