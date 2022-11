> In Nußloch spürt Hans Trautmann vom organisierenden Verband Nußlocher Selbstständiger zwar einerseits eine gewisse Zögerlichkeit hinsichtlich des an diesem Wochenende stattfindenden Benzenickelbasars – aber andererseits auch eine Zuversicht, dass der Basar sich nach der Pandemie wieder etabliert. Dazu trägt wohl auch bei, dass das Angebot mit 22 Ständen nur geringfügig kleiner ist als im Jahr 2019 mit 26 Ständen, was sich aber laut Trautmann noch im üblichen Rahmen der jährlichen Schwankungen bewegt. Unter den Ständen fehlten zwar Angebote aus den Vorjahren, jedoch seien auch neue Anbieter hinzugekommen.

> In Leimen erwartet die Besucher des Weihnachtsmarkts an diesem Samstag und Sonntag ein beinahe bekanntes Bild: 15 Vereine mit 17 Ständen sowie drei Gewerbetreibende mit Ständen beziehungsweise Weinhaus bestücken den Georgi-Platz – 2019 waren es laut Stadtsprecher Michael Ullrich 17 Vereine mit 17 Ständen gewesen. Probleme, Anbieter zu finden, gab es wohl keine: "Jeder Verein hat sich nach der langen Pause sehr über die Einladung gefreut, und von allen kamen Zusagen", so Ullrich. Wegen Platzmangels habe man sogar zwei Interessenten absagen müssen; einige Anfragen seien zu spät gekommen, um sie noch berücksichtigen zu können. Für Ärger sorgten im Vorfeld höhere Preise für Standbetreiber. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Vereinen nur die Miete für den Stand in Höhe von 51 Euro in Rechnung gestellt. Diese blieb unverändert, allerdings werden nun auch Anlieferung und Rücktransport sowie Auf- und Abbau der Stände berechnet. Zudem wurde die Pauschale für Strom, Wasser, Müll und Werbebeteiligung erhöht.

Region Heidelberg. (cm/ fhs/lew/lesa/luw) Nach dem Start des Heidelberger Weihnachtsmarktes in dieser Woche ziehen an diesem ersten Adventswochenende nun einige Städte und Gemeinden rund um Heidelberg nach. Die RNZ hat in einigen Orten der Region nachgefragt, was nach der langen Corona-Zwangspause anders ist.

Vor allem in den jüngsten Wochen vor dem Basar seien die Zusagen eingetroffen, da dann abzusehen gewesen sei, unter welchen Auflagen der Markt stattfinden kann. Keine Unbekannte war für die Standbetreiber derweil die Umlage, die für Strom, Müll oder Beschallung auf dem Basar zu entrichten ist. Diese ist gegenüber 2019 unverändert geblieben.

> In Eppelheim ändert sich im Vergleich zum Jahr 2019 nichts, wie Stadtsprecherin Anette Zietsch auf Nachfrage mitteilt. Vor drei Jahren fand das Eppelheimer Weihnachtsdorf rund um die Rudolf-Wild-Halle mit dem Kunsthandwerkermarkt in der Halle das letzte Mal statt. Dann folgte ein zweimaliges Corona-bedingtes Aussetzen. Nun kehrt es am 3. und 4. Dezember zurück. Dass sich inzwischen die Energiekosten erhöht haben, soll für die Standbetreiber keine Auswirkungen haben. "Die Standkosten sind gleich geblieben", betont Zietsch und erläutert: "Die Standbetreiber bezahlen ihre Standgebühr, in der die Energiekosten enthalten sind."

> In Sandhausen findet der Weihnachtsmarkt am 3. und 4. Dezember wieder auf dem Lége-Cap-Ferret-Platz statt, der laut Gemeindesprecher Jochen Denker diesmal genauso wie im Jahr 2019 "voll ausgelastet" sein wird: Alle Standplätze sind nämlich belegt. Zumal eine Teilnahme für die Vereine hier äußerst lukrativ ist: Eine Standgebühr wird nach Denkers Auskunft nicht fällig, und die Stromkosten übernimmt die Gemeinde.

> In Neckargemünd konnte der Weihnachtsmarkt am 3. und 4. Dezember wegen die Sanierungsarbeiten direkt am Neckarlauer nicht wie bisher geplant werden, so Stadtsprecherin Nadine Thiele. "Es steht weniger Platz zur Verfügung, und es kann auch kein Schiff der Weißen Flotte anlegen", so Thiele. "Aufgrund dessen wurde der Weihnachtsmarkt in die Altstadt verlegt." So stehe der Neckarlauer am zweiten Advent weiterhin als Parkplatz zur Verfügung, was wegen der Sperrung des Parkhauses Pflughof in der Altstadt auch dringend notwendig sei. "Insgesamt wird es weniger Stände geben, jedoch werden Gastronomie und Einzelhandel der Altstadt direkt einbezogen", so Thiele. Eine Bühne mit Programm werde es geben. Die Standgebühren seien im Vergleich zu 2019 nicht geändert worden.

> In Dossenheim gibt es sowohl an der Zahl der am Markt Beteiligten wie bei den Rahmenbedingungen keine Veränderungen gegenüber dem letzten Weihnachtsmarkt 2019. Thomas Schiller von der Gemeinde betont als Organisator: "Wir wollen nichts verdienen, wir sind froh, dass er stattfindet." Zwar gebe es einzelne Ab- sowie Zugänge, aber dies war auch früher schon so und habe nichts mit Corona oder dem Anstieg der Energiepreise zu tun. Immer wieder hörten Anbieter aus den verschiedensten Gründen auf, "und es kommen immer wieder neue hinzu", so Schiller. Im Gegensatz zur mehrtägigen Kerwe sei der Weihnachtsmarkt lediglich an zwei Tagen mit Personal zu bestücken. Dies falle vielen Vereinen immer noch leichter als etwa bei der Kerwe, bei der man ja auch noch für die längeren Öffnungszeiten mehr Helfer benötige. Der Dossenheimer Weihnachtstrubel findet statt am 3. und 4. Dezember – jeweils ganztags. Es gibt dabei den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz sowie einen Handwerkermarkt im Rathaussaal.

> Der Glühweinpreis ist auch auf den Weihnachtsmärkten in der Region gestiegen. In Heidelberg kostet die Tasse 4 Euro. Leonard Müller vom Leimener Weingut Adam Müller, das einige Stände beliefert und erstmals auch selbst ausschenkt, betont jedoch, dass dieser Preis von "Heidelberg Marketing" festgelegt wurde. Der Preis für den Glühwein an sich sei nur leicht gestiegen, doch die Betreiber müssten viel mehr für Energie bezahlen. Auch auf dem Leimener Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende wird Adam-Müller-Glühwein ausgeschenkt. Laut Stadt kostet die Tasse dieses Jahr 3 Euro – 2019 waren es noch 2 Euro. Genauso hoch ist der Preis beim am Freitag gestarteten Benzenickelbasar in Nußloch.

In Sandhausen kostet der Glühwein an den Ständen von DLRG und Soundhouse-Chor 2,50 Euro – 2019 waren es noch 2 Euro. In Eppelheim kostet die Tasse beim ASV 3,50 Euro, bei der SPD gibt es ihn für 2,50 Euro vergleichsweise günstig. SPD-Gemeinderat Jürgen Geschwill erklärt dies mit der guten Zusammenarbeit mit dem Weingut Müller. So sei es möglich, denselben Preis wie 2019 anzubieten. In Neckargemünd wird die Tasse bei der Karnevalsgesellschaft und bei den "Waldzwergen" 3 Euro kosten. Die Stadt gab einen Mindestpreis von 2,50 Euro vor.

In Dossenheim hat die Gemeinde keinen Preis festgelegt. "Das regeln die Anbieter", berichtet Markt-Organisator Thomas Schiller aus dem Rathaus. "Ich habe aber von dem einen oder anderen gehört, dass sie ein wenig aufschlagen wollen", berichtet er. Allerdings hätten die Kerweborscht laut Schiller verlauten lassen, dass sie an keine Erhöhung denken. Kathrin Fischer vom Verein für Deutsche Schäferhunde kündigte an, dass der Glühwein für 3 Euro pro Becher ausgeschenkt wird, nachdem er 2019 noch 50 Cent weniger gekostet hatte. Das Jugendbüro tendiert laut Silvia Kohler zu 2,50 Euro nach 2 Euro im Jahr 2019. (agdo/cm/fhs/lesa/lew/luw)