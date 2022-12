Walldorf. (tt) Es ist eine Premiere für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf, der die kommunalen Wohnungen verwaltet: Erstmals wurde zusammen mit den Stadtwerken eine Fotovoltaikanlage installiert, deren Strom direkt im Haus verbraucht werden soll – auf dem Dach der Gebäude Ziegelstraße 46 und 50. Dieser sogenannte Mieterstrom wird gebäudenah produziert und an die Miet- oder Eigentumswohnungen im Haus abgegeben. Da er nicht durch das öffentliche Stromnetz geleitet wird, kann er daher besonders preisgünstig angeboten werden. Denn Netznutzungsentgelte, Konzessionsabgaben oder Stromsteuer fallen nicht an. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt einstimmig zu.

Die energetische Sanierung der beiden Wohngebäude war vom Gremium bereits im Mai 2021 beschlossen worden. Eigentlich hätte sie zum Jahresende fertiggestellt sein sollen. Bei aktuell "zwölf Wochen Verzug durch die Lieferkettenproblematik", so David Högerich, Leiter des Eigenbetriebs, könne man jetzt vom zweiten Quartal 2023 ausgehen. "Die Fotovoltaikanlage ist aber bereits installiert und kann zum neuen Jahr in Betrieb genommen werden", sagte er. Ziel sei die Nutzung des erzeugten Stroms durch die Mieter. "Eine hohe Eigenverbrauchsquote schafft Wirtschaftlichkeit", erklärte Högerich den Gemeinderäten in seinem Vortrag.

Mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Modell erhalten die Mieter einen Strompreis, der sich immer 15 Prozent unter dem Grundversorgungstarif der Stadtwerke bewegt. Nimmt man mittelfristig beispielsweise 45 Cent pro Kilowattstunde und einen Verbrauch von 2500 Kilowattstunden an, würde ein Mieter knapp 170 Euro im Jahr sparen. "Natürlich werden wir ein strenges Monitoring betreiben", kündigte Högerich an.

Der Eigenbetrieb erhält von den Stadtwerken einen Strompreis für die Erzeugung in Höhe von 11,5 Cent pro Kilowattstunde. Seine Einnahmen belaufen sich auf etwa 5000 Euro im Jahr. Die Anlagenkosten in Höhe von 85.000 Euro amortisieren sich so nach etwa 20 Jahren. Und die Stadtwerke haben die Möglichkeit, den Mieterstrom an die Mieter zu verkaufen und den Rest ins Netz einspeisen. Ihr Gewinn beläuft sich auf rund 1700 Euro im Jahr.

"Das ist dringend notwendig und zeitgemäß", sagte Joachim Ullmann (CDU), Natur und Mieter profitierten. Wichtig sei, möglichst zügig für weitere Mieter in Liegenschaften des Eigenbetriebs vergleichbare Angebote zu schaffen. "Die soziale Komponente ist umwerfend", zeigte sich Christian Schick (SPD) begeistert. "Grün ist es auch. Und wirtschaftlich." Deshalb meinte er: "Es gibt bei diesem Modell nur Gewinner." Hans Wölz (Grüne) sagte: "Wir sind erfreut", dass das Projekt bereits nach eineinhalb Jahren entscheidungsreif vorgelegt werde. "Gewinner sind die Mieter", aber auch die Stadtwerke profitierten. Und auch Dagmar Criegee (FDP) erklärte: "Wir unterstützen dieses Pilotprojekt. Die Mieter sparen bares Geld."