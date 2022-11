Walldorf. (liwi) Sie kennen sich schon lange, aber erst während der Coronakrise beschlossen sie, ein gemeinsames Album zu machen: Max Jeschek und Julie André präsentieren "La magie de la vie" am Sonntag, 27. November.

Meditative Gitarrenmusik trifft auf Chansons: Bei den zehn Liedern geht es sehnsuchtsvoll und charmant zu. Die Themen sind aus dem Leben gegriffen, Kindheitserinnerungen, Trennungen und Neuanfänge, Trost und Liebe, die Sonne am Mittelmeer, die Magie der Nacht, der typische Montags-Blues – und eine Katze.

Die in Walldorf lebende Sängerin Julie André, die vor allem durch ihre Auftritte mit Laurent Leroi bekannt wurde, wuchs als Tochter eines ungarischen Akrobaten und einer deutschen Balletttänzerin in Cannes und an der Côte d´Azur auf. Seit den Neunzigern tritt sie als Chansonsängerin auf. Die Stärke des in Wiesloch lebenden Komponisten und Musikers Max Jeschek ist Gitarrenmusik: Von Beethoven und Bach über Rock und Jazz bedient er eine große Bandbreite.

Das Album, das mit einem Stipendium des Landes gefördert wurde, wird am Sonntag, 27. November, im Café Art, Kleinfeldweg 42 in Walldorf, vorgestellt. Mit dabei ist die brasilianische Perkussionistin Angela Frontera statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Infos unter www.mycafeart.de.