Von Brigitte Seidel

Walldorf. "Wir befinden uns in einem großen Umbruch. Wir müssen uns verändern, weil das Geld fehlt. Es ist ein Praxisproblem. Gemeinden müssen zusammenarbeiten." Das sagte Pfarrer Uwe Boch eingangs des Vortragsabends zum Thema "Das große Kirchensterben – Kultur ohne Kirche?", zu dem das Diskussionsforum "Punktsieben" der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf eingeladen hatte.

"Das Christentum befindet sich in einer der größten Expansionsphasen in seiner Geschichte", konstatierte Referent Michael Schrom, katholischer Theologe und Ressortleiter der Zeitschrift "Publik Forum", überraschend. Weltweit gesehen könne keine Rede von Kirchensterben sein, "allenfalls in Europa". Ferner stellte Schrom klar: "Natürlich gibt es Kultur auch ohne Kirche." Aber unsere Kulturen seien zutiefst geprägt von religiösen Motiven und Haltungen, so Schrom, die überdies Auswirkungen der Sinnsuche seien, die fest zum Menschsein gehöre. Schrom führte vor Augen, dass eine ermutigende Diskussion frei von Polemik und Schuldzuweisungen möglich ist.

Eingangs hielt er fest, dass Kirchenaustritte ein "Megatrend" seien, der nicht umkehrbar sei. Einst mögen es überwiegend Höhergebildete mit gutem Einkommen gewesen sein, inzwischen aber hätten Kirchenaustritte alle gesellschaftlichen Schichten erreicht. In den Fünfzigern hätten noch 96 Prozent der Bevölkerung der BRD einer Kirche angehört, so Schrom, seit 2022 seien Kirchenmitglieder in Deutschland erstmals in der Minderheit. Das dürfe man nicht überschätzen, aber es entfalte eine psychologische Wirkung: "Wenn es nicht mehr normal ist, einer Kirche anzugehören, bedeutet dies im Umkehrschluss: Kirchenmitgliedschaft ist rechtfertigungspflichtig geworden."

Zwei wesentliche Formen der Kirchenkritik griff Schrom in seinem Vortrag auf. Zunächst die, die vielfach von Amtsträgern innerhalb der Kirche geäußert werde – dass Kirche an sich nützlich sei, wenn sie nur zu Selbstkritik und einer entschlossenen Umkehr fähig sei. Davon grenzte Schrom die Fundamentalkritik ab, die zum Beispiel der Philosoph Peter Sloterdijk formuliert, indem er die christliche Kultur als "pathologische Kollektivneurose" bezeichnet.

In seiner Gegenrede zitierte Schrom zunächst den deutsch-iranischen Publizisten Navid Kermani. Der gläubige Moslem sehe einen engen Zusammenhang zwischen dem Niedergang der Institution Kirche und dem Verschwinden von Religion. Das bringe für Kermani gewaltige Verluste und Gefahren mit sich, gerade fürs Selbstbewusstsein, den Zugang zum eigenen Ursprung. Kermani betone: "Wenn der Zugang zur Religion verloren geht, geht auch der Zugang zu Hölderlin, Goethe, Gryphius, Luther, Schubert, Beethoven und zur Bibel verloren." Für Schrom ist auch der historische Verdienst der Kirchen um die Bildung unbestreitbar.

Der 2009 verstorbene polnische Philosoph Leszek Kolakowski, denke Kultur zusammen mit der Sinnfrage, indem er sage: "Wenn wir nicht Sinn in unseren Bemühungen sehen und die Welt als eine erleben, in der Sinn zu finden ist, dann können wir kein aktives Leben führen". Hier sah Schrom einen Ansatz, dass Kirchen nicht völlig in Bedeutungslosigkeit versinken. Zwar seien die Kirchen nicht mehr kulturprägend. Aber er stimme auch nicht der Säkularisierungsthese zu, wonach Religionen mit der Moderne automatisch verschwinden. Er führte vielmehr den Gedanken ins Feld, dass sich Sakralisierungsprozesse ändern. Ein Beispiel sei der gerade stattfindende Prozess im Blick auf Natur, so Schrom mit Bezug auf den amerikanischen Religionssoziologen Bron Taylor. Die Notwendigkeit von Natur- und Klimaschutz bringe neue Verbindungen von Wissenschaft und Spiritualität hervor – dass diese aber nicht mit dem Christentum kompatibel seien, wie Taylor meint, hinterfragte Schrom: Für ihn ist das Christentum durchaus in der Lage, Gott nicht völlig jenseits von der Welt und von der Natur zu denken.

Schrom schloss seinen Vortrag mit einem Zitat von Theologe Jörg Lauster. Der Mensch erlebe die Welt nicht nur zweckbestimmt, im Sinne des Überlebens und ganz pragmatischer Zwänge und Grenzen – es gebe eine Art Überschuss im "Weltgefühl". Und diesen verarbeite und artikuliere Kultur, während ihn Gläubige als "das Aufleuchten göttlicher Gegenwart in der Welt" verstehen.

Nach der Pause wurden die sogenannten "Konfrontationen" aus der "Punktsieben"-Gruppe an den Referenten gerichtet. So erwiderte Schrom, dass man in Bezug auf den Glauben nicht von einem Grund oder einem Kern sprechen könne. "Dass es Sinnfragen, existenzielle Fragen gibt, kann sich in sakralen Fragen niederschlagen, muss es aber nicht". Er appellierte: "Bewahre dir Fragen. So kommt man zu Ergebnissen. Dann beginnt das Staunen, der Weg zu einer neuen Kommunikation."

Ob der "Patient Kirche" noch zu retten sei, konnte er nicht beantworten. Sicher sei aber: "Wenn Infrastruktur nicht mehr da ist, fährt auch kein Zug mehr. Im Gemeindeleben gibt es dann auch keine Ansprechpartner mehr, keine Leute mehr, die mitgestalten."

"Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums" war Ausgangspunkt der dritten Konfrontation: Habe die Kirche Jesus nicht immer mehr aus dem Blick verloren? Schrom sagte: "Die spannende Frage ist, ob Jesus eine Religion gründen wollte. Es ist eine Faszination der Person, ohne die unser Glaube nicht wäre. Eine unlösbare Frage ist: ,Führen alle Religionen zu Gott?’ Religion nicht als Brandbeschleuniger einzusetzen, wäre schon ein Gewinn: Wir müssen das Gemeinsame betonen."

In der Diskussion mit dem Publikum ging Schrom unter anderem auf die Sinnsuche ein. "Wir haben eine Nützlichkeitskultur – Religion als Selbstoptimierung, damit man besser funktioniert." Dieser Verzweckung trete er entgegen – und das noch einmal mit Philosoph Kolakowski, der Religion als zweckfreie, aber sinnvolle gemeinschaftliche Aktion betrachte.