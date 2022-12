Walldorf. (tt) Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Walldorf hat sich in seiner jüngsten Sitzung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise mit den Angeboten im Aqwa Bäder- und Saunapark beschäftigt. In diesem Zug hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass die Rutsche des Hallenbads für den Zeitraum der Weihnachtsferien – von Mittwoch, 21. Dezember, bis Sonntag, 8. Januar – geöffnet wird. Ab dem Wochenende vom 14. und 15. Januar wird die Rutsche jeweils samstags und sonntags für den Betrieb geöffnet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Darüber hinaus hält der Aufsichtsrat der Stadtwerke an seinem Beschluss vom September fest, dass die Sauna im "Aqwa" weiterhin geschlossen bleibt. Das gilt auch für die Salzlounge und das Warmsprudelbecken. "Höchste Priorität hat für den Aufsichtsrat weiterhin, bestmöglich Energie zu sparen, um eventuellen Krisenszenarien entgegenzuwirken", so der Tenor der jüngsten Sitzung. Wichtige Argumente, das Hallenbad im vergangenen September nach der Sommerpause trotz der aktuellen Energiekrise überhaupt wieder zu öffnen, waren für die Stadtwerke und den Aufsichtsrat laut der Mitteilung neben dem öffentlichen Badebetrieb vor allem auch die Schwimmkurse der Vereine und der Schwimmunterricht der Schulen.