Von Stefan Zeeh

Auch in Leutershausen gab es eine Gedenkveranstaltung. Foto: Dorn

"Der Überfall auf die Ukraine hat unser Weltbild erschüttert", thematisierte Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber bei der Gedenkstunde in Leutershausen ebenfalls den Krieg in der Ukraine. Menschen, die für Nächstenliebe und Frieden eintreten, müssten sich beim Blick in den Spiegel fragen, ob sie noch diejenigen sind, die sie vor diesem Krieg waren. Und es stelle sich die Frage, welche Art von Solidarität und Hilfe ein Land benötige, das überfallen und bedroht wird. Der Krieg in der Ukraine habe zudem dazu geführt, dass die Angst als realer Bestandteil unseres Lebens zurückgekehrt ist. Eine Angst, die nicht nur die Erwachsenen beträfe, denn in den Schulen und Kindergärten fragten bereits die Kinder, was Krieg bedeutet, so Treiber.

Dabei stehe unser Leben und Wirken im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und zwischen den Völkern. Treiber sah jedoch auch ein Unvermögen der Menschen, ihre Vorstellung von Frieden zu leben. "Denn wo wir uns zum Hüter von Recht und Ordnung erklären und unsere Gegner als Brandstifter verdammen, legen wir selbst die Saat für Feindschaft und Streit", mahnte er. Der Frieden Gottes im Sinne eines Franz von Assisi, entziehe sich dieser menschlichen Ratio. Diesen Frieden charakterisiere das Gebet "Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst."