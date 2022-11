Bammental/Heidelberg. (lesa) An Kleidungsstücken von beiden Angeklagten im Prozess wegen versuchten Mordes an einem 88-jährigen Bammentaler haben Kriminaltechniker Fasern der Kleidung des Opfers an Kleidungsstücken beider Tatverdächtigen gefunden. Dies ergab sich zum Abschluss der Beweisaufnahme aus der Aussage eines Sachverständigen des Landeskriminalamtes.

Dass der jüngere der beiden angeklagten Brüder zur Tatzeit am Tatort gewesen ist, was er bisher bestreitet, muss das jedoch nicht heißen. Auch könnten die Fasern durch "Verlagerung" oder Übertragung durch einen Dritten an die Kleidung des 43-Jährigen gekommen sein. Eine Analyse der Funknetzdaten ergab derweil, dass in Telefongesprächen der beiden Brüder am Tatabend im März der teilweise geständige Ältere an einem Funkmast in Bammental, sein Bruder an einem Mast in Gaiberg eingeloggt war.

Update: Dienstag, 15. November 2022, 13.02 Uhr

Angeklagter hatte vier Promille zum Tatzeitpunkt

Bammental/Heidelberg. (lesa) War der jüngere der wegen versuchten Mordes angeklagten Brüder beim Überfall auf einen 88-jährigen Bammentaler am 11. März dabei? Verprügelten beide den Mann, ließen ihn schwer verletzt in der kühlen Nacht auf dem Parkplatz zurück und machten sich mit seinem Auto sowie dem Geldbeutel davon? Oder sagt der 43-Jährige die Wahrheit, wenn er – bestätigt von seinem geständigen Bruder – beteuert, nicht an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein, in dessen Folge das Opfer ein Pflegefall wurde? Mit diesen Fragen beschäftigt sich derzeit das Heidelberger Landgericht. Am dritten Prozesstag ergab sich ein immer klareres Bild jenes Abends im März.

Polizisten hatten anhand der Videoaufzeichnungen des Supermarkts diesen Ablauf rekonstruiert: Um 18.43 Uhr betrat das spätere Opfer den Markt, war um 19.22 Uhr an der Kasse und verließ den Laden um 19.28 Uhr. Um 19.48 Uhr protokollierte die Kamera, wie der 50-jährige Angeklagte ins Geschäft kam, um 20.04 Uhr an der Kasse stand und um 20.07 Uhr hinausging. Um 20.40 Uhr erfasste die Videoüberwachung den 88-Jährigen erneut: Er war bekanntlich zurückgekehrt, um seinen vergessenen Gehstock zu holen. Nach einer Minute ging er wieder. Kurz darauf ereignete sich die Tat. "Es gab keinen Kontakt zwischen Geschädigtem und Tatverdächtigem innerhalb des Marktes", so der zuständige Polizist. Der jüngere Bruder sei auf den Videos "nicht feststellbar" gewesen.

Eine ähnliche Sprache sprechen die Ergebnisse der molekulargenetischen Untersuchung der Kleidung der beiden Angeklagten: DNA-Material des Opfers, vornehmlich Blut, sei lediglich auf der Kleidung des älteren Bruders gefunden worden, nicht auf der des