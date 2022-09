Von Sabrina Lehr

Leimen. Wenn es in Leimen Nacht wird, wird es in der Kernstadt nicht so richtig dunkel. Wenn der Himmel schwarz wird, gehen auf den Straßen die Schilder der Pizza- und Dönerläden und die Schaufenster der Geschäfte an. Sie bleiben es großteils nach 22 Uhr – und auch nach Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung der Bundesregierung am Donnerstag. Das