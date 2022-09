Von Nadine Rettig

Weinheim. Wer am Sonntagvormittag am Schlosshof vorbeikam, konnte schon das Gefühl haben, versehentlich eine Zeitreise gemacht zu haben: Menschen, die auf Hochrädern oder anderen historischen Fahrrädern in passender Kleidung herumfahren, sieht man nicht alle Tage. Mit einer Zeitreise hatte das aber nichts zu tun, es war alles, wie es sein sollte bei der