Während gröbste Wassermassen am Samstag beseitigt, die letzten Einsätze beendet waren, begannen für die Bewohner der überschwemmten Gebäude das Aufräumen und die Trocknung der Räume. Böden, Möbel, Heizungen – vieles wurde zerstört. Auch Alexandra Tölgyes hoffte noch, dass ihre Waschmaschine keinen Schaden davongetragen hat. Doch es gibt gute Nachrichten: Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bilanz der Nacht in Leimen, Sandhausen und Nußloch lautet aber: ...

Zwölf Einsätze in Wiesloch

Unwetter am Freitag:

Unwetter am Freitag: Zwölf Einsätze in Wiesloch

Auch am Samstag sind die Feuerwehren noch im Einsatz

Starkregen: Auch am Samstag sind die Feuerwehren noch im Einsatz

Feuerwehr half in Sandhausen aus

Weinheim: Feuerwehr half in Sandhausen aus

Immer wieder tauchen Wagen von Feuerwehren aus der ganzen Region auf dem Weg zum nächsten vollgelaufenen Keller die Häuser in blaues Licht. Nach wie vor werden Einsätze "abgearbeitet" – so wie hier im südlichen Teil der Hauptstraße. Die Feuerwehr stoppt, Schläuche werden ausgerollt, Pumpen in Stellung gebracht – insgesamt bis beinahe 3.30 Uhr in der Frühe.

Die Aufräumarbeiten und das Auspumpen dauerten noch am Samstag an. Foto: Lahm

Eines der Videos stammt von Alexan­dra Tölgyes, die im Sandhäuser Leimbachring wohnt und wie viele ihrer Nachbarn von dem Unwetter betroffen war. Eine Stunde nachdem der Regen begonnen hatte, sei ihr aufgefallen, dass der Garten unter Wasser stehe. "Danach bin ich sofort runter in den Keller gegangen, wo ich gesehen habe, dass der ganze Waschraum voll mit Wasser ist", sagt Tölgyes. Bei ihrer Nachbarin sei das Wasser sogar zehn Zentimeter hoch in der Wohnung gestanden. Die Hausbewohner halfen sich: Sie begannen, das Wasser hinaus zu befördern – Eimer für Eimer. Bis die Feuerwehr gegen 21 Uhr mit Pumpen anrückte.

Region Heidelberg. Smartphone-Videos zeigen Wasser, wo vormals Gärten waren, überflutete Straßen und unter Wasser stehende Keller und Wohnungen. Es sind Zeugnisse eines Unwetters, wie es die Region selten erlebt hat. Wie berichtet entlud sich am Freitag gegen 17 Uhr ein rund dreistündiger Starkregen über Sandhausen, Leimen, Nußloch und Walldorf und sorgte vor allem in der Hopfengemeinde und Walldorf für einen Ausnahmezustand. Von 70 Litern Starkregen pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit berichtete am Sonntag allein Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes.

Von Christoph Moll und Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Smartphone-Videos zeigen Wasser, wo vormals Gärten waren, überflutete Straßen und unter Wasser stehende Keller und Wohnungen. Es sind Zeugnisse eines Unwetters, wie es die Region selten erlebt hat. Wie berichtet entlud sich am Freitag gegen 17 Uhr ein rund dreistündiger Starkregen über Sandhausen, Leimen, Nußloch und Walldorf und sorgte vor allem in der Hopfengemeinde und Walldorf für einen Ausnahmezustand. Von 70 Litern Starkregen pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit berichtete am Sonntag allein Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes.

Eines der Videos stammt von Alexan­dra Tölgyes, die im Sandhäuser Leimbachring wohnt und wie viele ihrer Nachbarn von dem Unwetter betroffen war. Eine Stunde nachdem der Regen begonnen hatte, sei ihr aufgefallen, dass der Garten unter Wasser stehe. "Danach bin ich sofort runter in den Keller gegangen, wo ich gesehen habe, dass der ganze Waschraum voll mit Wasser ist", sagt Tölgyes. Bei ihrer Nachbarin sei das Wasser sogar zehn Zentimeter hoch in der Wohnung gestanden. Die Hausbewohner halfen sich: Sie begannen, das Wasser hinaus zu befördern – Eimer für Eimer. Bis die Feuerwehr gegen 21 Uhr mit Pumpen anrückte.

Freitag, gegen 22 Uhr: Auch Stunden nach dem Unwetter ist das Feuerwehrhaus im Norden Sandhausens noch hell erleuchtet. Auffällig: Die Straßen sind dank der hohen Temperaturen schon wieder trocken – zumindest im nördlichen Teil der Gemeinde. Weiter südlich, wo es wohl noch mehr geregnet hat, dampft der nasse Asphalt.

Die Aufräumarbeiten und das Auspumpen dauerten noch am Samstag an. Foto: Lahm

Immer wieder tauchen Wagen von Feuerwehren aus der ganzen Region auf dem Weg zum nächsten vollgelaufenen Keller die Häuser in blaues Licht. Nach wie vor werden Einsätze "abgearbeitet" – so wie hier im südlichen Teil der Hauptstraße. Die Feuerwehr stoppt, Schläuche werden ausgerollt, Pumpen in Stellung gebracht – insgesamt bis beinahe 3.30 Uhr in der Frühe.

Während gröbste Wassermassen am Samstag beseitigt, die letzten Einsätze beendet waren, begannen für die Bewohner der überschwemmten Gebäude das Aufräumen und die Trocknung der Räume. Böden, Möbel, Heizungen – vieles wurde zerstört. Auch Alexandra Tölgyes hoffte noch, dass ihre Waschmaschine keinen Schaden davongetragen hat. Doch es gibt gute Nachrichten: Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bilanz der Nacht in Leimen, Sandhausen und Nußloch lautet aber: knapp 270 Einsätze in zehneinhalb Stunden.

Etliche Waschräume und Keller wurden in Sandhausen vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Riess

Etwa 200 Einsätze galt es allein in Sandhausen zu bewältigen. "Das habe ich noch nicht gehabt", sagt Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer. Er hatte gemeinsam mit Bürgermeister Günes die Einsatzleitung gebildet, zehneinhalb Stunden lang Notrufe und rund 135 Einsatzkräfte koordiniert. Schnell zeigte sich, dass die Sandhäuser Wehr das "Flächenereignis", wie Zielbauer das Unwetter einordnet, nicht alleine bewältigen konnte. "Wir haben innerhalb kurzer Zeit 50 Notrufe gekriegt", so Zielbauer, für den klar war: "Wir brauchen Mensch und Material."

Und das bekam die Wehr durch die Kameraden aus Dossenheim, Ladenburg, Gaiberg, Weinheim, Eppelheim und Rauenberg sowie der Abordnungen des Technischen Hilfswerks aus Ladenburg, Heidelberg und Wiesloch. Zudem sorgte das örtliche Deutsche Rote Kreuz für Verpflegung.

So mancher Notruf erwies sich als verzwickt. So war im Hermann-Löns-Weg der einzige Ablauf des Kanals einer Tiefgarage verstopft und drohte zu platzen. "Eigentlich hätte ein Bagger kommen müssen", sagt Zielbauer.

Doch diese Möglichkeit bestand nicht, sodass Wehr und Bürgermeister entschieden, für den Ernstfall die Pumpen bereitzuhalten. Nicht der einzige Einsatz von Günes, der auch mit Zielbauer zu einem Einsatz einer vermeintlich in Not befindlichen Person eilte: Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass Hilfe nicht notwendig war.

Der Kunstrasenplatz des FC Sandhausen stand am Freitagabend unter Wasser, ein Spiel musste abgesagt werden. Foto: Kuhn

Das Auspumpen einer großen Tiefgarage im Neubachweg, die Versorgung des Pflegeheims in der Jahnstraße, in das Wasser eingedrungen war und den Aufzug lahmgelegt hatte sowie die stetige Kontrolle der beiden Bäche, die überzulaufen drohten – zusätzlich zu den vielen vollgelaufenen Kellern und Gebäuden, die meisten davon im Industriegebiet und den am Leimbach gelegenen Straßen: Viele Atempausen hatten die Einsatzkräfte nicht.

Doch die Mühen hatten Erfolg. Gegen 3.30 Uhr war der Großeinsatz beendet – und Bürgermeister wie Kommandant stolz. "Die Hilfskräfte leisteten einen tollen Einsatz vor Ort, sodass über 180 Einsätze mit den beteiligten Wehren sowie dem THW abgearbeitet werden konnten", lobte Günes die Wehr, aber auch die Bürger, die "bewusst auch selbst zu geeigneten Hilfsmitteln" gegriffen und Nachbarschaftshilfe geleistet hätten. Zielbauer sprach allen Beteiligten ein "Riesenkompliment" aus. Alle hätten gearbeitet, "bis der letzte Tropfen weg war". Zudem dankte er der Nußlocher Wehr, die nach elf Einsätzen den Grundschutz übernahmen und so auch zu einem Brandmeldealarm ausrückte, der sich aber als technischer Defekt erweis. Die Leimener Wehr konnte derweil bereits gegen zwei Uhr den Heimweg antreten – zuvor hatte sie knapp 60 Einsätze bewältigt, hauptsächlich in St. Ilgen.

Doch die Nacht war kurz: Sandhäuser und Nußlocher Wehr wurden bereits gegen acht Uhr am Samstag wieder als Tragehilfen zu einer Personenrettung alarmiert, ehe noch einzelne Notrufe zu vollgelaufenen Kellern folgten.

Wie hoch der Gesamtschaden des Unwetters ist, ist derweil offen. Zumindest einige sind aber glimpflich davon gekommen. Wie etwa der FC Sandhausen, dessen Kunstrasen am Freitagabend komplett unter Wasser stand und so ein Spiel der ersten Herrenmannschaft abgesagt werden musste. Größerer Schaden ist laut Vorstand Ralf Kuhn aber wohl nicht entstanden.