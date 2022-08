Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Am Donnerstag ist Schluss mit dem günstigen Tanken. Wobei: Wirklich günstig ist das Befüllen des leeren Autotanks ja schon lange nicht mehr. Daran hat auch der sogenannte "Tankrabatt" seit seiner Einführung am 1. Juni nur bedingt etwas geändert. Seither gelten die Steuerermäßigungen von rund 35 Cent auf einen Liter Benzin und etwa 17 Cent auf einen Liter Diesel. Doch dass diese auch vollumfänglich beim Verbraucher angekommen sind, wurde von Beginn an stark bezweifelt. Am 1. September läuft nun der Rabatt aus. Doch schon in den vergangenen Tagen sind die Preise auch an den Tankstellen in der Region rund um Heidelberg gestiegen. Kommt es vor Donnerstag dennoch zu einem Ansturm?

Artur Sammet hat an seiner Aral-Tankstelle in Eppelheim in den vergangenen Tagen zahlreiche Preissprünge nach oben und unten beobachtet. Auf die Preise hat er keinen Einfluss, da diese zentral gesteuert werden. Er erhält einen fixen Betrag pro Liter. Trotz der gestiegenen Preise verzeichnet er aktuell mehr Andrang. "Jeden Tag um 9 Uhr geht es los", erzählt Sammet. Und er ist sich sicher, dass der Ansturm bis Donnerstag noch zunimmt. Den Rabatt bezeichnet er als "Kasperletheater". "Warum nicht eine dauerhafte Ermäßigung?", fragt er. "Aber der Staat braucht halt das Geld." Sammet berichtet, dass insgesamt weniger Sprit auf dem Markt ist – wohl vor allem wegen des niedrigen Wasserstands des Rheins, weshalb weniger Kraftstoff auf dem Wasser transportiert werden kann.

Auch bei Artur Sammet sind die Kundenzahlen gestiegen. Foto: Alex

Die Folgen davon hat Tayfun Aydogdu an seiner Tankpoint-Station in der Ortsmitte von Mauer schon zu spüren bekommen. "Plötzlich hat es gepiepst und wir wussten gar nicht, was das ist", erzählt er. "Es war die Warnung vor einem leeren Tank." Das sei in den vergangenen Jahren nie vorgekommen. Nach einem Anruf beim Lieferanten sei aber schnell wieder Sprit nachgefüllt worden. "Früher wurden unsere Tanks immer voll gemacht, jetzt nicht mehr", erzählt Aydogdu. Es würden zwar alle Tankstellen beliefert, aber mit weniger Sprit. Engpässe gebe es vor allem beim Diesel.

In den vergangenen Tagen habe sich wegen der Urlaubszeit der Andrang an den Zapfsäulen in Grenzen gehalten, so Aydogdu. Am Sonntag wurde jedoch ein Ansturm verzeichnet und dreimal so viel Sprit verkauft wie üblich. Doch schon am Montag war wieder weniger los. "Wir befürchten, dass nach dem 1. September noch weniger getankt wird", sagt Aydogdu. "Alle warten ...