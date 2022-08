Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Tankstopp" an der Stadtapotheke am Rande des evangelischen Kirchplatzes in Wiesloch: 40 Oldtimer rollten an, um sich von Apothekerin Jutta Suchy, unterstützt von ihrem Ehemann Adolf, symbolisch mit "Ligroin" versorgen zu lassen.

Dieses Waschbenzin hatte auch anno 1888 Bertha Benz genutzt, als sie mit dem Patent-Motorwagen ihres