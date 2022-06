Von Maria Stumpf

St. Leon-Rot. Samantha ist noch bei der Arbeit, kommt aber bald nach Hause. Timo hat also noch Zeit für seine Therapiestunde im Bewegungsraum und Maris nutzt den Freiraum, um am PC nochmal auf seine Masterarbeit zu schauen. Auch die anderen Mitbewohner kommen irgendwann – besser: rollen irgendwann – über die breiten Gänge an den großen Tisch im Wohnzimmer.