Ausgangspunkt des zweistündigen Rundgangs war der Vorplatz der Kirche St. Leo. Bei der Begrüßung erfuhr man von Willi Steger, Heimatkundler und Mitglied des Arbeitskreises, dass im Jahr 853 erstmals ein Kloster zum Heiligen Leon erwähnt wurde um das sich der Ort entwickelte. Der Bau einer Kirche und die Ansiedlung des Ortsadels bezeugten, dass St. Leon ein "nicht unbedeutender Ort" am Bruhrain war. Vor allem sei er durch seine fast 800-jährige Zugehörigkeit zum Hochstift Speyer geprägt worden, die erst 1803 mit der Eingliederung in das Großherzogtum Baden endete.

Zurück zum Gebäude in der Bachgasse: Im Wohnzimmer des Hauses wurde der Aufbau der Mauer aus Balken, Weidengeflecht, und Mörtel aus einem Lehm-Dung-Stroh Gemisch sichtbar gemacht. Vom Hof aus geht es durch einen Torbogen in den Gewölbekeller, in dem früher die Lebensmittel frisch gehalten wurden. Das ganze Haus wird auch heute noch von einem Kachelofen im Erdgeschoss geheizt und die Wärme durch Schächte geleitet.

Von Anton Ottmann

St. Leon-Rot. In der Bachgasse steht das älteste Gebäude von St. Leon, das nicht nur den 30-jährigen, sondern auch alle darauffolgenden Kriege überlebt hat. Aufwendig renoviert und mit viel Blumen herausgeputzt, ist es heute wohl eines der schönsten Häuser im Ort. Das Fachwerkhaus, zu dem auch eine Scheune und die ehemaligen Stallungen gehören, ist ein Zeugnis der damals üblichen fränkischen Bauweise. Und anlässlich des Tags des offenen Denkmals hatte der Arbeitskreis "Heimatgeschichte St. Leon-Rot" bei einem Rundgang durch St. Leon diesem historischen Gebäude einen Besuch abgestattet. Für die zahlreichen, überwiegend ortsansässigen Besucher war es eine gute Gelegenheit, Erinnerungen "vun frieher" auszutauschen und noch unbekannte Kleinode zu entdecken.

Beim Rundgang wurde auch ein saniertes Fachwerkhaus in der Bachgasse von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angesteuert. Foto: Anton Ottmann

Die heutige Kirche wurde erst 1954 erbaut. Zu diesem Zeitpunkt war von der bereits im Jahr 1049 erbauten romanischen Kirche, die Papst Leo IX. eingeweiht haben soll, nichts übrig geblieben. Schon 1806 war das Langhaus baufällig gewesen und durch einen Neubau ersetzt worden. Wegen der stark wachsenden Bevölkerung wurde 1901 der Bau einer neuen Kirche ins Auge gefasst und 1913, um Platz zu schaffen, das barocke Rathaus von 1720 abgerissen. Kurz danach brach der Erste Weltkrieg aus, gefolgt von den politischen und wirtschaftlichen Wirren der Folgejahrzehnte und schließlich der Zweite Weltkrieg, sodass das Vorhaben lange nicht realisiert wurde.

Glücklicherweise ereilte dieses Schicksal nicht alle historischen Gebäude und Denkmäler, sodass die beiden Rundgang-Führer Sandro Keilbach und Dennis Herzog doch einiges zu zeigen hatten. Gleich am linken Seiteneingang der Kirche steht ein Gedenkstein zur Erinnerung an Dekan Michael Weller, der von 1714 bis 1734 in der Gemeinde wirkte. Er war ein guter Bekannter des damaligen speyrischen Fürstbischofs Damian Hugo Graf von Schönborn (1719 bis 1743), der ihn förderte und mit der Stelle belohnte. Weiter ist ein in Stein gemeißeltes Kreuz zu sehen, die Nachbildung eines Feldkreuzes in Holz aus dem Jahr 1732. Entlang der Marktstraße findet man auf den Torbögen alter Gasthäuser Neid- oder Fratzensteine mit aufgerissenen Augen oder Mündern, die böse Geister vertreiben sollen.

Jugendstilfenster, das Heimatmuseum oder ein Fratzenstein – es gab vieles zu entdecken. Foto: Anton Ottmann

Durch die Leopoldstraße und den Rennweg kommt man zum neuen Friedhof, der den ursprünglichen bei der Kirche ablöste. Da der Totengräber namens Bopp ihn anfangs mit Klee einsäte, nannte man ihn lange "Bopp’s Kleeacker". Hier findet man gleich drei sehenswerte Denkmäler: Die Lourdesgrotte aus schwedischem Tuffstein, erbaut 1911, ein Kriegerdenkmal, das daran erinnert, dass nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 alle 56 Teilnehmer heil zurückgekommen waren und schließlich ein spätbarockes Friedhofskreuz aus dem Jahr 1742.

Erwähnenswert ist auch das Bildhäuschen zum Gedenken an Papst Leo IX (1049 bis 1054). Er stammte aus dem elsässischen mittelalterlichen Städtchen Eguisheim und war auf dem Weg nach Calw zur Hochzeit seines Neffen, als er gerade hier mit seinem weißen Pferd Halt machte, wie Sandro Keilbach erzählte.

Die zahlreichen Kriege im Laufe der Geschichte, aber auch den Wohlstand und die Bauwut der 60er- und 70er-Jahre haben auch in St. Leon nur wenige historische Gebäude überleben lassen: Es steht noch das alte Pfarrhaus, das 1820 im klassizistischen Stil erbaut wurde und in dessen sanierten Räumen zwei Krippengruppen entstehen. Das St. Josefshaus wurde 1928 erbaut und diente ursprünglich als Unterkunft für die im Ort wirkenden "barmherzige Schwestern", die Kranke pflegten und Kleinkinder betreuten. Darin war auch ein Kindergarten untergebracht und im Keller gab es Warm- und Brausebäder für die Bevölkerung, die sogenannten Volksbäder.

Eine besondere Geschichte hat das jetzige Heimatmuseum St. Leon-Rot. Im 18. Jahrhundert hatte die Bezirksförsterei ihren Sitz in St. Leon, die für sechs Gemeinden zuständig war. In den Jahren 1748 bis 1764 wurde das fürstbischöfliche speyrische Forsthaus im Barockstil erbaut. Es wurde 1909 aufgegeben, von der örtlichen Sparkasse erworben und zum Rathaus umgebaut, dazu ein Anbau in neubarockem Stil erstellt. Als Schmuckstücke gelten die Jugendstilglasfenster im großen Bürgersaal und Treppenhaus.

Jugendstilglasfenster im großen Bürgersaal. Foto: Anton Ottmann

Nach dem Neubau eines Rathauses in der Dorfmitte von St. Leon-Rot wurde das Gebäude renoviert und als Vereinshaus und Heimatmuseum genutzt. Hier beschloss man auch den Rundgang durch die Gemeinde bei Secco, Brezeln und angeregten Gesprächen.