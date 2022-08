Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Zwölf Meter misst der Leimholz-Balken, der per Kran in den offenen Dachstuhl des Wohnhauses der Kramer-Mühle gehoben wird. Er wird von einem kleinen Team in Empfang genommen, das die Tragkonstruktion ertüchtigt. Das moderne Brettschichtholz sticht noch unter den alten Streben hervor, es ist aber formstabiler und tragfähiger und wird