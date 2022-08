Das Kerwegebiet sollte von Autos am besten freigehalten werden. Seit Donnerstag greifen – schon aus Sicherheitsgründen – die Absperrmaßnahmen rund um Marktplatz und Gerberbachviertel. Als Festgelände ausgewiesen werden: Marktplatz, Amtshausplatz, Rote Turmstraße (ab Albert-Ludwig-Grimm-Straße), Grabengasse, Parkplatz Rote Turmstraße, Hutplatz und der Vordere Schlosshof, des Weiteren sind für den Durchgangsverkehr gesperrt: Judengasse, Gerbergasse, Mittelgasse (zwischen Bandgasse und Marktplatz), Hauptstraße (ab Bahnhofstraße), Institutstraße (ab Einmündung Babostraße), Grabengasse. Die Zufahrt ins Kerwegebiet wird durch Einbahnstraßen geregelt, die Verkehrsbehörde bittet, die Beschilderungen zu beachten. Die Umleitung für den gesamten Fahrzeugverkehr in Richtung Müllheimer- und die Gorxheimer ...

Besucher der Kerwe können hier aus Richtung Süden und aus der Weststadt kommend aus- und in Richtung Norden und Weststadt zusteigen. Die Rundlinie 634 fährt außer am Kerwesonntag meist im 15-Minuten-Takt. Sie übernimmt noch bis kommenden Dienstag alle Fahrten der Linie 633, die in dieser Zeit nicht verkehrt. Auf den Linien 631, 632, 632 A und 634 gibt es wie üblich Zusatzfahrten bis in die Nacht hinein. Auch auf den Linien 682 (Weinheim-Gorxheimertal-Oberflockenbach/Weinheim-Großsachsen-Rippenweier) und 684 (Weinheim-Fürth) der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) werden zusätzliche Fahrten angeboten. Die Ruftaxi-Linien 6900, 6901, 6902 und 6904 werden wie immer während des Kerwewochenendes (Freitag bis Montag) eingestellt und fahren erst wieder ab Dienstag, 16. August, planmäßig.

Und was den Busverkehr über Kerwe angeht, bleibt es bei den üblichen kerwebedingten Umleitungen im Bereich der Innenstadt: Seit Mittwoch, 10. August, und noch bis einschließlich Dienstag, 16. August, werden die Linien 632 und 632A in Fahrtrichtung Süden über die B3, Friedrich-Vogler-Straße und Prankelstraße umgeleitet. Die Haltestelle "Schlosspark" ist in die Prankelstraße vor der Einmündung Lützelsachsener Straße verlegt. In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Umfahrung der Grabengasse durch die Linien 632, 632A und 634 über die Albert-Ludwig-Grimm-Straße. Im Bereich Rote Turmstraße, Ecke Albert-Ludwig-Grimm-Straße wird eine Ersatzhaltestelle "Hermannshof" eingerichtet.

Weinheim. (RNZ) Kerwe, Autoverkehr und Parkplätze: Dass das nicht zusammenpasst, wissen nicht nur alteingesessene Weinheimer. Deshalb appelliert die Stadtverwaltung an alle Besucher des beliebten Volksfests, doch bitte den Kerwebus – also die zahlreichen Sonderfahrten – zu nutzen.

Aus diesem Grund werden in der Verlängerung des Parkplatzes im Bereich der Obertorstraße/Rote Turmstraße zur Sperrfläche in Höhe der alten Zeder (entlang der Mauer) Parkplätze für Schwerbehinderte extra ausgewiesen. Am Schlosspark-Parkplatz wird wieder extra ein Taxistand eingerichtet.

Info: Auskunft über alle Abfahrtszeiten erhalten die Fahrgäste ebenfalls vorab über die Fahrplanauskunft des VRN unter www.vrn.de beziehungsweise die myVRN-App sowie telefonisch unter der VRN-Servicenummer 0621/10 770 77. Die geänderten Fahrpläne können auf www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/aktuelle-informationen abgerufen werden.