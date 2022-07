> Die Handballer: In den Klassifizierungsspielen lief es zunächst nicht so gut für die Wiesel-Handballherren. Das erwies sich am Ende aber als Glück: So landeten sie in die Gruppe B – und dort konnten sie alle Spiele für sich entscheiden. "Ein Feuerwerk der Emotionen brach aus, als unsere Jungs die Goldmedaille im Male/Mixed Competition um den Hals gehängt bekamen", berichtet Jutta Wallenwein. "Kein Auge blieb da trocken, was für ein sensationeller Moment!" Dies sei eine verdiente Auszeichnung für die Spieler Uli Bech, Andi Bech, Christoph Rebscher, Moritz Stricker, Daniel Wagner, Florian Kübler, Noah Hellwarth, Jonas Brede, Bjarne Payer, Heinrich Spieß und Steffen Moser sowie die ...

> Die Triathleten: Die Wieslocher Sportler gingen in zwei verschiedenen Disziplinen an den Start. Leander Kunze und Christoph Schmidt absolvierten als Einzelstarter alle drei Disziplinen und in der "Unified Staffel" übernahm Christopher Jaeck den Schwimmpart, die Fahrradstrecke fuhr Markus Sebesta und das Laufen absolvierte Christopher Beyer. Unter lautstarkem Beifall der anderen Wiesel holte sich die Staffel glücklich und erleichtert die Bronzemedaille. Die große Sensation gelang schließlich den Special-Olympics-Neulingen aus Wiesloch: Leander Kunze, mit seinen 15 Jahren der jüngste Teilnehmer, bekam unter Tränen die Goldmedaille überreicht, Christoph Schmidt sahnte als Zweiter überglücklich die Silbermedaille ab. Voller Stolz über diese Leistungen fielen die Trainer Thorsten Wallenwein und Christopher Jaeck ihren Schützlingen um den Hals. "Was für ein Tag!", freut sich auch Wiesel-Abteilungsleiterin Jutta Wallenwein über diesen Erfolg.

Wiesloch. (RNZ) Gold, Silber und Bronze: Die Wiesel haben bei den Special Olympics in Berlin abgeräumt. Die Inklusionssportabteilung der TSG Wiesloch war stets auf den vorderen Plätzen zu finden bei dieser nationalen Ausgabe der Olympischen Spielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung . Knapp 4000 Athleten und Athletinnen waren in 20 Sportarten gegeneinander angetreten. Die Wiesel waren mit dem gemischten Handball-Herrenteam, einem Handball-Damenteam sowie zwei Einzelstartern und einem Team im Triathlon am Start.

> Die Handballer: In den Klassifizierungsspielen lief es zunächst nicht so gut für die Wiesel-Handballherren. Das erwies sich am Ende aber als Glück: So landeten sie in die Gruppe B – und dort konnten sie alle Spiele für sich entscheiden. "Ein Feuerwerk der Emotionen brach aus, als unsere Jungs die Goldmedaille im Male/Mixed Competition um den Hals gehängt bekamen", berichtet Jutta Wallenwein. "Kein Auge blieb da trocken, was für ein sensationeller Moment!" Dies sei eine verdiente Auszeichnung für die Spieler Uli Bech, Andi Bech, Christoph Rebscher, Moritz Stricker, Daniel Wagner, Florian Kübler, Noah Hellwarth, Jonas Brede, Bjarne Payer, Heinrich Spieß und Steffen Moser sowie die Trainer Dany Restle, Marvin Schneeberger und Yanik Schneeberger.

> Die Handballerinnen: Beata Fuchs, Monika Verma, Julia Ganzer, Jasmin Bokalawsky, Meike Müller, Pia Wichmann, Meike Peschütz, Clara Ebbecke, Sarah Kraus, Natascha Egeberg und Vivian Machioro waren mit ihren Trainerinnen Iva Mollova, Sophia Schneeberger und Isabel Max nach Berlin gereist. Sie eröffneten den Wettbewerb gegen das Nationalteam aus Dänemark. Im weiteren Verlauf trafen sie auf das Nationalteam von Norwegen, auf das Diakoniewerk Westsachsen und die Turnerschaft Durlach. Mit drei Niederlagen und einem Sieg schafften es die Wiesel-Damen auf den vierten Platz. "Wir sind besonders stolz auf sie, da diese junge Mannschaft erst seit einem Jahr besteht und sie gleich in einem internationalen Wettbewerb so gut abgeschnitten haben", so Abteilungsleiterin Wallenwein.

Diese erfolgreiche Sportwoche feierten die Wiesel, die Ersatzathleten Christopher Wittmer, Nasi Karadas und Yannick Werner, Trainer, Galen Hellwarth und Mayleen Werstein mit einer Poolparty in ihrem Hotel. "Pizza und Getränke bis zum Abwinken", berichtet Wallenwein. "Von Müdigkeit war nichts zu spüren, voller Energie getanzt und mitgegrölt."