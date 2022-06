Von Max Rieser

Schriesheim. Am Rande der Weinstadt tut sich was. Genauer gesagt am Blütenweg am Fuße des Madonnenbergs. Dort ist in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar, dem Verein "Blühende Bergstraße" und dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Trockenmauer entstanden. Die breite Kooperation, deren Wichtigkeit,