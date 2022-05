Stadtfest-Macher vom eigenen Erfolg überrascht

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Selbst die härtesten Kritiker müssen es zugeben: Das Stadtfest hat eingeschlagen – und Schriesheim war am Wochenende der Magnet in der Region. Das war, auch angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, so nicht absehbar. Entscheidend war der Freitag mit der Krönung und der Livemusik, denn schon bei der Inthronisierung der Weinhoheiten waren mindestens 1500 Gäste auf dem Festplatz, und das sollte sich noch steigern, als die "T-Band" spielte: Da waren es um die 2500, man stand dicht gedrängt – und das trotz zweier heftiger, aber kurzer Schauer.

Wolfgang Amann, der meiner Band in den letzten 30 Jahren so viel erlebt hat, war auch am Sonntag "immer noch geflasht": "Das war selbst für Schriesheim ein Highlight. Die Leute standen selbst noch hinter den Absperrungen am Feuerwehrhaus und sangen mit! Das war ein so toller Abend, ich habe immer noch Gänsehaut." Auch Sänger Klaus Schenk habe "gemerkt, dass da gerade etwas Besonderes entsteht". Und als zum Schluss noch alle Weinhoheiten der Badischen Bergstraße in vollem Ornat samt dem neuen und dem alten Bürgermeister auf der Bühne standen und den "Tote Hosen"-Klassiker "Tage wie diese" anstimmten, gab es kein Halten mehr. Für Amann besonders bemerkenswert: "Da waren unglaublich viele junge Leute da, die einfach nur friedlich feierten." Tatsächlich blieb, so das Polizeipräsidium auf RNZ-Nachfrage, "alles ruhig", bis auf eine kleine Schlägerei, die aber schnell beendet wurde.

Am Samstagabend machte dann „Gonzos Jam“ Stimmung auf der Bühne. Der Festplatz war etwas weniger voll als am Tag zuvor, aber mindestens 1500 Besucher, darunter viele aus der ganzen Region, dürften es schon gewesen sein.

Karlheinz Spieß, der Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft, war ganz baff: "Ich hatte gehofft, dass wenigstens ein paar Leute zur Krönung kommen. Und war dann heilfroh, als ich diesen Auflauf gesehen habe." Dabei fiel ihm die "andere Stimmung als auf dem Mathaisemarkt" auf: "Das war krönungswürdig." Die Gäste interessierten sich wirklich für die Zeremonie auf der Bühne im Freien – ohne die störende Geräuschkulisse, die man sonst so vom Festzelt kennt.

Auch Bürgermeister Christoph Oeldorf war "ganz überwältigt von der Resonanz", vor allem am Freitagabend mit seinen "unwahrscheinlich imposanten Menschenmassen". Er, der die Schriesheimer Feste aus dem Effeff kennt, hat selbst "so etwas noch nie gesehen" und fand das "auch für Schriesheim nicht selbstverständlich". Ihm fielen dabei auch die vielen Auswärtigen auf, es war also mehr als ein rein Schriesheimer Fest. Er habe gehofft, "dass es voll wird, aber dass es so voll wird, war für mich eine Überraschung". Auch am Samstagabend war der Festplatz beim Konzert von "Gonzos Jam" gut gefüllt, aber ganz die Besucherzahlen vom Freitag ...