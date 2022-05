Schriesheim. (hö) Die SPD will, dass das Stadtfest vom vorletzten Wochenende keine Eintagsfliege bleibt und es fortan ein Freiluftfest "Schriese welcomes summer!" geben soll. Grund dafür seien die vielen positiven Rückmeldungen, gerade für das "Ambiente eines Open-Air-Festivals zur frühsommerlichen Jahreszeit auf dem Festplatz". Dabei soll in Zukunft Musik im Vordergrund stehen – abends die bekannten Bands, davor vielleicht neue Talente der Region, aber auch Vereinen und Schulen, denen man hier eine Bühne geben könnte. Auch ein kulinarisches Angebot, zum Beispiel von den Vereinen, könnte es geben.

"Ein solches städtisches Open-Air-Fest wäre aus unserer Sicht eine Bereicherung und keine Konkurrenz zu Mathaisemarkt und Straßenfest, indem es in der Zeit dazwischen ein zusätzliches Angebot für Musik und Feiern bietet. Zugleich würde so die Attraktivität Schriesheims in der Region erhöht werden", so die SPD, die hofft, dass der Vorschlag auf positives Echo stößt und im breiten Konsens möglich gemacht wird".