Von Micha Hörnle

Schriesheim. Im Gottesdienst vor knapp zwei Wochen machte es Pfarrerin Suse Best offiziell: Sie wird im Februar nach Bötzingen, ein Winzerdorf mit 5000 Einwohnern am Kaiserstuhl, wechseln – nach 14 Jahren in Schriesheim. Der Abschiedsgottesdienst wird am 29. Januar gefeiert.

Die 58-Jährige stammt aus einem Dorf bei Brackenheim unweit von Heilbronn.