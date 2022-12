Schriesheim. (hö) Dass es in der Ladenburger Straße mitunter arg eng zugeht, das hatten Anwohner bereits vor einem guten Monat bei einem Treffen der "Initiative Schriesheimer Bürger" berichtet.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung fügte bei der Bürgerfragestunde Sophie Kücherer ein interessantes Detail hinzu. Und das zeigt aus Pendlersicht, wo es im Moment bei der viel beschworenen "Verkehrswende" – und dazu zählt eben auch eine verstärkte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel – klemmt.

Die Schriesheimerin fährt regelmäßig mit der Buslinie 628 nach Seckenheim. Dort nimmt sie dann die OEG, um zu ihrem Arbeitsplatz am Mannheimer Marktplatz zu kommen. "Wenn alles gut geht, brauche ich 50 Minuten zur Arbeit" – und nicht 80 Minuten, wenn sie sich gleich in Schriesheim in die OEG setzen und dann die große "Schleife" über Weinheim fahren würde.

Doch schon der Start ab dem Schriesheimer OEG-Bahnhof sei holprig, wie sie den Räten berichtete: "Der Bus kommt nicht von der Bundesstraße B3 weg und dann nicht durch die Ladenburger Straße."

Denn die ist, wie immer wieder beklagt wird, regelmäßig zugeparkt. Und so ist der Busfahrer immer auf das Entgegenkommen anderer Autos angewiesen, ihn durchzulassen – was im Übrigen auch fürs Linksabbiegen auf der B3 gilt.

Die Folge: "Oft sehr große Verspätungen mit bis zu 15 Minuten" – und dann verpasst Kücherer ihren Anschluss in Seckenheim. Einzig in den Schulferien sei der Bus pünktlich, wenn weniger Autos unterwegs sind.

Bürgermeister Christoph Oeldorf antwortete ihr, dass ihm schon bewusst sei, dass "die Parksituation oft nicht befriedigend" sei. Man müsse das "bei den zuständigen Stellen platzieren" – sprich beim Verkehrsamt des Kreises, denn die Stadtverwaltung ist ja keine Verkehrsbehörde.

Aber um konkrete Lösungen war es Kücherer auf dieser Sitzung gar nicht gegangen. Die stand pikanterweise ganz im Zeichen einer allgemeinen Empörung über den sehr hohen Schriesheimer Zuschuss zum OEG-Defizit stand. Sie wollte eher ein Bewusstsein für die alltäglichen Probleme der Bus-Pendler schaffen.

Kücherer empfahl im Gespräch mit der RNZ, den Räten oder dem Bürgermeister, "sich mal morgens zu den Stoßzeiten in den Bus zu setzen und sich das mal anzuschauen und mit den Busfahrern zu reden".

Der Schwerpunkt der Hindernisse für den Bus liege zwar in Schriesheim, aber eben nicht nur dort: In Ladenburg klemmt es, vor allem aber auf der Ilvesheimer Neckarbrücke.

Patentlösungen hat Kücherer nicht, aber sie könnte sich vorstellen, dass es in der Ladenburger Straße Parkbuchten mit "Ausweichen" für den Bus oder auf der B3 eine Vorrangschaltung geben könnte. Aber zurück zum Auto will sie nicht: "Das ist für mich in Mannheim keine Option."