Von Micha Hörnle

Schriesheim. In zwei Wochen, am Freitag, 14. Oktober, und Samstag, 15. Oktober, rüsten sich die Betriebe der Stadt zu einem Großevent, das es so noch nicht gegeben hat: "Schriesheim neu entdecken". 53 Teilnehmer machen mit und präsentieren ihre Produkte oder Dienstleistungen mit vielen Sonderaktionen. Natürlich geht es darum, den Schriesheimern, aber auch