Ladenburg. (pol/msc) Schwere Verletzungen zog sich eine 56-Jährige am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Schriesheimer Straße zu. Die Frau war gegen 16.30 Uhr in Richtung Ladenburg unterwegs. Als sie anhielt, um nach links in den Neuweg abzubiegen, fuhr eine 45-Jährige auf ihr Auto auf. Das teilte die Polizei mit.

Die Ford-Fahrerin versuchte zwar noch abzubremsen, konnte aber nicht mehr ausweichen und prallte mit hoher Geschwindigkeit auf den Benz der 56-Jährigen. Diese musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden. Sie war an der Unfallstelle nicht ansprechbar, wurde laut Polizeibericht aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Dobermann der Frau wurde dagegen beim Unfall nicht verletzt, er wurde von einem Angehörigen der Fahrerin an der Unfallstelle abgeholt. Die Ford-Fahrerin wurde beim Unfall ebenfalls verletzt, aber nur leicht. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers an der Unfallstelle wurde die Straße komplett ab 16:40 Uhr gesperrt und es kam bis zum Ende der Aufräumarbeiten gegen 18:25 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.