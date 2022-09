Schriesheim. (RNZ/mare) Auf der Bundesstraße B3 in Schriesheim kommt es am Dienstagnachmittag (Stand: 15.41 Uhr) nach einem Verkehrsunfall zu erheblichen Behinderungen in beide Richtungen.

Kurz vor 15 Uhr war ersten Informationen zufolge an der Kreuzung zur Ladenburger Straße ein Audi mit einem Toyota kollidiert. Beide Autos wurden dabei erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden.

Weitere Infos folgen ...