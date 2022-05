Von Max Rieser

Schriesheim. An vielen Hauseingängen Schriesheims sah man am Samstag Ballons und bunte Schilder wehen. Diesmal gab es aber kein Stadt- oder Straßenfest, sondern die zweite Auflage der Hofflohmärkte, die im vergangenen Oktober zahlreiche, von der Pandemie Gelangweilte aus ihren Häusern gelockt hatte. Zwischen 11 und 18 Uhr konnte jeder, der wollte, in seinem