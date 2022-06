Von Max Rieser

Schriesheim. Gefällig ist er nicht, der Passionsaltar, der in der katholischen Kirche "Mariä Himmelfahrt" in Schriesheim aufgebaut ist. Das soll er aber auch gar nicht sein, findet der Erste Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Detlev Aurand: "Der Altar hat so eine Apokalyptik, da setzt der Verstand aus", sagt er beeindruckt. Der große Flügelaltar aus