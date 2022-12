Von Max Rieser

Schriesheim. Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Adventskalender? Diese Frage müssen sich die Schriesheimer in diesem Jahr nicht mehr stellen, denn die "Adventsfenster", die aufgrund der Pandemie zwei Jahre ausgefallen waren, sind wieder da. Den Auftakt machte am Donnerstag der Kindergarten "Römerstrolche". 17 kleine Weihnachtsmänner und Christkinder aus