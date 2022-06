Region Heidelberg. (RNZ) Nach dem Stromausfall am Freitagabend ist am Montagvormittag tatsächlich in Schönau und Heiligkreuzsteinach erneut der Strom ausgefallen. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutze und Katastrophenhilfe zunächst mit. Der Stromanbieter arbeite mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung, hieß es. Wenig später war aber die Meldung "nicht mehr vorhanden".

Dennoch bestätigte nun NetzeBW den Stromausfall. Dieser habe mit dem Ausfall am Freitag aber nichts zu tun und sei "reiner Zufall" gewesen. Seit 11.56 Uhr ist der Stromausfall behoben.

Update: Montag, 13. Juni 2022, 15.22 Uhr

Tausende Häuser ohne Strom

Region Heidelberg. (luw) In fünf Orten der Region Heidelberg ist am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag der Strom ausgefallen. Offenbar gab es zwei verschiedene Ursachen, weshalb auch von zwei voneinander unabhängigen Stromausfällen auszugehen ist. Mehr als 5500 Haushalte waren betroffen.

Der Hollmuthtunnel in Neckargemünd. Archiv-Foto: Alex

Gegen 16.45 Uhr rückte zunächst die Feuerwehr in die Straße "In den Kreuzwiesen" in Schönau aus: "Es gab wohl einen lauten Knall und dunkler Rauch ist dort aus einem Verteilerkasten aufgestiegen", erklärte Kommandant Andreas Wegehenkel auf Anfrage. Die Feuerwehr habe aber nicht eingreifen müssen: Ein Techniker des Netzbetreibers habe festgestellt, dass Isolieröl aus den Kabeln ausgetreten war. Zudem sei dieser gleich weiter gefahren, weil nach dessen Aussage gleich mehrere Verteilerkästen in Schönau betroffen waren. Laut Wegehenkel war der Strom zu diesem Zeitpunkt in mehreren Schönauer Straßen ausgefallen. Der Defekt wirkte sich im Netz offenbar auch auf Heiligkreuzsteinach aus, wo die Polizei ebenfalls von einem Stromausfall berichtete. Eine Sprecherin des zuständigen Betreibers Netze BW konnte am Sonntag auf RNZ-Nachfrage keine Angaben zu dem Vorfall machen.

Als sicher gilt indes, dass in der Nacht auf Samstag zwischen 23.30 und kurz nach 1 Uhr in Teilen von Neckargemünd, Bammental und Mauer der Strom ausfiel. Dies teilte der hier zuständige Netzbetreiber Syna mit. Demnach war hier ein Kurzschluss die Ursache. Dieser sei an einer Station des Stromnetzes in der Neckargemünder Michael-Gerber-Straße aufgetreten, wie eine Sprecherin von Syna am Sonntag auf Nachfrage berichtete. Knapp 5500 Haushalte in den drei genannten Kommunen seien von dem Stromausfall betroffen gewesen. Zudem wurde der Hollmuth-Tunnel in Neckargemünd kurzzeitig gesperrt. "Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen nach rund 41 Minuten wieder mit Strom versorgen", teilte die Syna weiter mit. Um die Reparatur an der Station kümmere sich ein Service-Team des ...