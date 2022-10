Schönau. (pau) Viele kleine Zombies zu betreuen ist am Ende wie einen Sack Flöhe hüten: alle Hände voll zu tun. Das hatten die Akteure des Schönauer Chors "Colourful Singers" am Samstag. Im Vereinsheim des MGV Liederkranz riefen sie ihre erste Halloweenparty aus – über 50 Grundschulkinder und ihre Geschwister waren in Verkleidung zum nicht ganz so schaurigen Treiben erschienen.

Zwar