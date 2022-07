Die GAL gab zu bedenken, dass der Zeitraum der Ausschreibung kurz sei und in den Sommer falle. Dabei müssten Interessenten viele Überlegungen anstellen. Als die Verwaltung jedoch auf ihren Zeitplan pochte – anders sei der Termin im Oktober nicht einzuhalten – und auch die anderen Fraktionen die Planung für zumutbar erachteten, lenkte die GAL ein. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, reichten sechs bis acht Wochen aus, so die Freien Wähler.

Alle Fraktionen verlangten, dass das Restaurant bald wieder in Betrieb geht. Es trage zum Flair des Schlossparks bei (GAL), sei so etwas wie das Wohnzimmer Weinheims (SPD) und könne mit neuem Pächter auf den Investitionen der Stadt in die Sanierung des Schlosses aufbauen (CDU).

> Das Schlossparkrestaurant: Erster Bürgermeister Torsten Fetzner sprach von einem Signal der Geschlossenheit. Denn der Beschluss, die Neuverpachtung vom 9. Juli bis zum 20. August auszuschreiben, fiel einstimmig. Die weitere Zeitschiene: Am 28. September sollen sich die infrage kommenden Bewerber im Ausschuss vorstellen, am 5. Oktober wird dort entschieden, die Wieder-Eröffnung könnte dann einige Monate später stattfinden, ein möglicher Zeitpunkt wäre das Frühjahr 2023. Die Stadt will bis zu 40.000 Euro zuschießen, damit der oder die Neue Küchengeräte und Möbel anschaffen kann (RNZ v. 2. Juli). Die Pacht soll in den ersten Monaten bei 2500 Euro liegen, nach der Startphase bei 3000 Euro (plus 7500 Euro Kaution).

Weinheim. Es sind Orte, die wohl so gut wie jeder Weinheimer kennt: das Schlossparkrestaurant und der Waidsee. Beide standen am Mittwoch auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Beim Restaurant beriet das Gremium über weitere Schritte, um endlich wieder einen Pächter zu finden . Beim Waidsee ging es um die Bereitstellung über- beziehungsweise außerplanmäßiger Mittel für die geplante Einrichtung eines Handlaufs vom Ufer in den See hinein (Stichworte: Barrierefreiheit und Inklusion) sowie für die bereits erfolgte Aufstellung neuer Ge- und Verbotsschilder rund um das Gewässer.

Von Philipp Weber

Die SPD fragte, ob es sich die Verwaltung vorstellen könne, die Pacht wesentlich zügiger zu vergeben, "wenn der Traumbewerber kommt". Die Verwaltung sah angesichts der bisher angewandten Vergabepraxis aber eine Selbstbindung, die man nur zum Nachteil anderer Interessenten lösen könne. "Die Linke" mahnte an, dass nach dem krachenden Aus des letzten Pächters 2018 eine weitere "Bauchlandung" tunlichst zu vermeiden sei, während die FDP einen Pächter forderte, der Herzblut investiert. Dass es dazu Personal braucht, merkte nicht zuletzt die CDU an.

Auch Bürgermeister Fetzner will einen "Treffer" landen. Zwei Initiativbewerbungen lägen bereits vor, sagte er. Und deutete an, dass deren Qualität Anlass zur Hoffnung gibt.

> Der Handlauf in den Waidsee: Lediglich mehrheitlich erging der Beschluss, zur Einrichtung eines Handlaufs vom Ufer in den Waidsee weitere 20.000 Euro an Haushaltsmitteln bereitzustellen. Ursprünglich hatte man mit einer Summe von 10.000 Euro kalkuliert, doch es stellte sich heraus, dass die Einstiegshilfe für Menschen mit Gehbehinderungen doch in den Uferboden einbetoniert werden muss. Die 20.000 Euro sind eine Annäherung, da der Bauunternehmer (und Tauchexperte), der die Arbeiten vornimmt, auf Stundenbasis abrechnet.

Bürgermeister Fetzner sah die damit verbundenen Ungewissheiten ebenso wie die Tatsache, dass der Handlauf von den DLRG-Kräften am Ufer beobachtet werden muss. Auch die Betonfundamente müssen überwacht werden, damit der Boden darum herum nicht weggeschwemmt wird und keine Verletzungsgefahren entstehen. Im Sinne der Inklusion plädierte er jedoch für das Projekt.

GAL, Freie Wähler, SPD, "Die Linke" und FDP teilten diese Einschätzung. Die CDU hielt den Punkt jedoch für nicht beschlussreif. Inklusion sei wichtig und richtig; aber in Sachen Kosten benötige man ein konkretes Angebot, auch die Gefahren seien nicht ausreichend erörtert – zumal eine Badeinsel für Jugendliche vor einigen Jahren durchgefallen war: wegen Sicherheitsbedenken. Er nehme diese Argumente ernst und verurteile sie nicht, entgegnete Fetzner. Gegen den Vergleich von Handlauf und Badeinsel wehrte er sich jedoch. Andere Seebäder hätten die Spaßinseln für Jugendliche nach Unfällen abgebaut, zumal auch Gänse die Inseln nutzten.

Der Reinigungsaufwand sei dann immens. Doch einige Christdemokraten waren nicht zu überzeugen: Auch der Handlauf müsse gereinigt werden, und die CDU-Kontaktpersonen in der DLRG hätten Bedenken. Da "Die Linke" von "ihren" DLRGlern jedoch das Gegenteil gehört hatte, wurde ein direktes Gespräch mit den Lebensrettern angeregt. Der Beschluss pro Handlauf im städtischen Strandbad erging bei drei Gegenstimmen aus der CDU.

Was ist am Waidsee an welcher Stelle möglich? Die neuen Schilder geben darüber detailliert Auskunft. Foto: Kreutzer

> Die neuen Schilder und der "Frieden" am See: Sie stehen längst, die sechs neuen Schilder an den Eingängen zum Waidsee-Rundweg. Denn nach den viel diskutierten Änderungen der Spielregeln am Ufer musste die Stadt reagieren. Dabei stellte sich heraus, dass jeweils die gesamte Schildkonstruktion erneuert werden muss. Nun hatte der Hauptausschuss über außerplanmäßige Mittel in Höhe von 35.550 Euro zu entscheiden. Dem einen oder anderen lagen die Kosten für den beauftragten Grafiker schwer im Magen, andere wollten wissen, ob das Ufer nach Widerständen gegen das Wildbadeverbot befriedet sei.

Laut Fetzner und Grünflächenamtsleiterin Jutta Ehmsen haben die gefundenen Kompromisse – etwa das einstündige kostenfreie Abendschwimmen im Strandbad – gefruchtet. Die Inhalte der Schilder seien mit allen Nutzern des Sees erarbeitet worden und auch für Fremdsprachler oder Analphabeten zu verstehen. Das sei ohne professionelle Hilfe nicht möglich gewesen. Der Beschluss für die außerplanmäßige Ausgabe erging einstimmig.