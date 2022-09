Sandhausen/Walldorf. (luw) Die AVR hat am Samstag dabei geholfen, die Spuren des Unwetters von vorvergangenem Freitag in Sandhausen und Walldorf zu beseitigen. 59 Tonnen an Sperrmüll und Altholz kamen so zusammen, wie das Unternehmen am Montag auf RNZ-Anfrage berichtete.

Wer am Samstagmorgen in der Hopfengemeinde unterwegs war, dem dürfte die kostenlose "Sonderaktion" der AVR kaum