Schließlich dürfen die Teilnehmenden das Naturschutzgebiet betreten. Nachdem der Oberboden um die frühere Hopfenhütte abgeschoben worden war, habe sich ein stabiler und artenreicher Sandrasen entwickelt, der keiner weiteren Pflege bedürfe, so Weiser. Er lenkt das Augenmerk auf verschiedene, an den trocken-warmen Standort angepasste Arten wie das gelb blühende Sand-Steinkraut, das violette kegelfrüchtige Leimkraut und die unscheinbare Sand-Radmelde, die in ganz Baden-Württemberg nur noch an diesem Standort vorkommt.

An Löschers Part über die Entstehung der Binnendünen und die Geologie des Oberrheingrabens anknüpfend, geht Biologe Peter Weiser kurz auf die Burgundische Pforte ein. Sie sei ein Einfallstor für Tiere und Pflanzen aus dem Mittelmeerraum nach der letzten Eiszeit gewesen, aber auch jetzt in Zeiten des Klimawandels. In den vergangenen Jahren habe er bereits "Neuzugänge" wie die Europäische Gottesanbeterin beobachten können, viele weitere Tiere und Pflanzen erweitern zurzeit ihren Lebensraum nach Norden.

Der Geograf und ehemalige Lehrer Manfred Löscher erzählt, wie der "Dünenputz" des Gymnasiums 1978 aus einer Müllsammelaktion heraus entstand. Auch Peter Horn kennt die regelmäßigen Pflegeaktionen noch aus seiner Schulzeit. Er freut sich, seinen damaligen Lehrer nach 23 Jahren wiederzusehen. Vater Hans Horn war Lehrer in Walldorf und gilt ebenfalls als Kenner der Dünengebiete. Löscher bietet ihm den zweiten Campinghocker an und sagt: "Ich wusste nur, dass es sich um ein pflegenswertes Biotop handelt – in die Biologie hat mich Dr. Hans Horn eingewiesen."

Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Seit 2001 bietet die Exkursion der Volkshochschule Südliche Bergstraße Gelegenheit, mit Experten den außergewöhnlichen Lebensraum Düne zu erkunden. Diesmal begrüßt Andrea Reith vor der Düne Pferdstrieb Süd die Teilnehmenden.

Der Geograf und ehemalige Lehrer Manfred Löscher erzählt, wie der "Dünenputz" des Gymnasiums 1978 aus einer Müllsammelaktion heraus entstand. Auch Peter Horn kennt die regelmäßigen Pflegeaktionen noch aus seiner Schulzeit. Er freut sich, seinen damaligen Lehrer nach 23 Jahren wiederzusehen. Vater Hans Horn war Lehrer in Walldorf und gilt ebenfalls als Kenner der Dünengebiete. Löscher bietet ihm den zweiten Campinghocker an und sagt: "Ich wusste nur, dass es sich um ein pflegenswertes Biotop handelt – in die Biologie hat mich Dr. Hans Horn eingewiesen."

An Löschers Part über die Entstehung der Binnendünen und die Geologie des Oberrheingrabens anknüpfend, geht Biologe Peter Weiser kurz auf die Burgundische Pforte ein. Sie sei ein Einfallstor für Tiere und Pflanzen aus dem Mittelmeerraum nach der letzten Eiszeit gewesen, aber auch jetzt in Zeiten des Klimawandels. In den vergangenen Jahren habe er bereits "Neuzugänge" wie die Europäische Gottesanbeterin beobachten können, viele weitere Tiere und Pflanzen erweitern zurzeit ihren Lebensraum nach Norden.

Schließlich dürfen die Teilnehmenden das Naturschutzgebiet betreten. Nachdem der Oberboden um die frühere Hopfenhütte abgeschoben worden war, habe sich ein stabiler und artenreicher Sandrasen entwickelt, der keiner weiteren Pflege bedürfe, so Weiser. Er lenkt das Augenmerk auf verschiedene, an den trocken-warmen Standort angepasste Arten wie das gelb blühende Sand-Steinkraut, das violette kegelfrüchtige Leimkraut und die unscheinbare Sand-Radmelde, die in ganz Baden-Württemberg nur noch an diesem Standort vorkommt.

Als ungewöhnlich bezeichnet Naturschutzwart Weiser, dass Pflanzen wie das Gemeine Nadelröschen Anfang Juli bereits verblüht sind. Besonders zahlreich vertreten ist die Östliche Heideschnecke. Um die Sommerhitze zu überstehen, heftet sie sich an Pflanzenstängel und kapselt sich ein. Horn weist darauf hin, dass leere Schneckenhäuser gern von Springspinnen zur Eiablage genutzt werden. Mit ihrem Faden ziehen sie die Gelege empor, weg vom aufgeheizten Boden.

In Sandhausen wachse auf offenen Flächen, die sich selbst überlassen werden, auch natürlich Sandrasen, berichtet Weiser und nennt als Beispiel den Alten Friedhof. Auf das Entwicklungsnaturschutzgebiet Brühlwegdüne angesprochen spricht Weiser von einem ambitionierten Vorhaben. Kleinere Projektflächen in der Schwetzinger Hardt, die abgeschoben und mit Mahd von Sandbiotopen "angeimpft" wurden, hätten sich bereits vielversprechend entwickelt.

Weiser macht auf eine alleinstehende ausladende Kiefer aufmerksam, die einen gesunden Eindruck erweckt und deren Äste bis auf den Boden reichen. Er merkt an: "In umliegenden Forsten wurden Kiefern dicht gepflanzt, damit sie möglichst gerades und astfreies Stammholz hervorbringen." Mit ihren kleinen Wipfeln und eingeengten Wurzeln kämen sie jetzt erkennbar an ihre Grenzen.

Durch Herausnahme von Bäumen könne aus diesen geschädigten Forstkulturen kein zukunftsfähiger "lichter Kiefernwald" entstehen. Auf dem eingezäunten Teil der Düne wächst Scharfer Mauerpfeffer. "Viele Pflanzennamen erinnern daran, dass Anfassen, Riechen und Schmecken früher zur Bestimmung dazugehörten", erläutert Weiser. Er rät von Selbstversuchen ab: "Mir hat noch Stunden später die Zunge gebrannt."

Vor Jahren wimmelte es bei der VHS-Exkursion noch von Schmetterlingen, berichtet Weiser und zeigt auf den Berg-Haarstrang, der vom Schwalbenschwanz zur Eiablage und als Futterpflanze der Raupen genutzt wird. Immerhin flattert ein Exemplar vorbei. Auch ein Horst der seltenen Sand-Strohblume findet sich. Auf diese Pflanze ist das Sandstrohblumen-Eulchen angewiesen, das als stark gefährdet gilt.

"Die Koevolution von Insekten und Pflanzen ist ein komplexes Gefüge, das durch die Umweltveränderungen mehr und mehr in Unordnung gerät", sorgt sich Weiser. Dies lasse sich bei Wildbienen beobachten. Offener Sand für die Nisthöhlen sei zwar vorhanden, es fehle aber oft an erreichbaren Futterpflanzen in der Umgebung. Dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte etliche Arten von den Dünengebieten verschwunden sind, beobachtet auch Hans Horn. Zu entdecken gibt es auf der Düne aber immer noch genug: etwa für Andreas Wohn und seine Tochter Emma, die im Neubaugebiet direkt nebenan wohnen und auch für Michel und Patricia, die in Heidelberg Biologie studieren.

Zu den Beobachtungen gehört die gelbe Krabbenspinne, die gut getarnt an einer gleichfarbigen Blüte eine Steinhummel erbeutet hat. Man muss nicht weit reisen, um auf Foto-Safari zu gehen, weiß Weiser: "Das Drama spielt vor unserer Haustür."