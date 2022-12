Sandhausen. (luw) Zwei gescheiterte Versuche und eine Beute von rund 15.000 Euro: Das ist die Bilanz einer mutmaßlichen Einbruchstour am Sonntagnachmittag in der Hopfengemeinde. Bereits am Montag hatte die Polizei von einem Einbruch in der Großen Lachstraße berichtet, bei dem etwa Uhren und Schmuck im eingangs genannten Wert gestohlen worden waren. Nun folgte eine Meldung über zwei versuchte Einbrüche im selben Zeitraum in der Schulstraße.

Polizeisprecher Dennis Häfner erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass ein Zusammenhang zwischen diesen insgesamt drei Taten nicht auszuschließen sei. "Aber das Ergebnis der noch laufenden Ermittlungen muss man abwarten", so Häfner weiter. Allgemein bestehe in Sandhausen für Einbrüche gerade in der dunklen Jahreszeit ein "erhöhtes Risiko". Denn die Nähe des Ortes zur Autobahn A 5 sei für Täter attraktiv, um nach den Taten "schnell davon zu sein", sagt der Polizeisprecher.

In den beiden Fällen der versuchten Einbrüche gelangten der oder die Täter zwischen 15 und 19 Uhr über die Hofeinfahrt beziehungsweise das Gartentor auf die Rückseite des Gebäudes und versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Am anderen Wohnhaus hebelten sie eine Terrassentür auf, wurden dann aber gestört. Die Polizei sieht einen Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen. Gesucht werden nun Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.