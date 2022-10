Von Doris Weber

Sandhausen. Das gab’s noch nie: Der erste Abendmarkt hat stattgefunden. Noch klein, aber erkennbar von den Bürgern angenommen. Die Resonanz auf dem Platz vor dem Rathaus kann sich sehen lassen. Begünstigt wurde die Situation sicherlich durch das herrliche Wetter am Spätnachmittag und frühen Abend. Und so wird es ganz bestimmt weitere Abendmärkte geben: Dessen war sich Bürgermeister Hakan Günes sicher. Die Anwesenden – darauf deuteten die Antworten einiger Befragter hin – scheinen das auch zu erwarten. Günes geht davon aus, dass es bald wieder so weit sein wird. Geplant ist laut Gemeindeverwaltung, dass der Markt künftig alle zwei Wochen stattfindet.

Regulärer Markttermin war bisher allein der Freitagvormittag. Und dieser findet auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus statt – auch zukünftig, unabhängig von diesem neuen Angebot, wie die Gemeindeverwaltung nun mitteilte. "Freitags schaff‘ ich‘s halt nicht auf den Markt", freute sich ein Berufstätiger, der nach der Arbeit auf dem Abendmarkt vorbeischaute, um Frisches einzukaufen. "Als ich noch gearbeitet habe, fehlte mir vormittags die Zeit für einen Markteinkauf – jetzt, wo ich Rentnerin bin, ist Freitag Oma-Tag", sagte eine andere Besucherin. Dieses "am Morgen-keine-Zeit-haben"-Phänomen erlebte auch Günes. Es war ihm daher ein Anliegen, hier Abhilfe zu schaffen. Ein Faible für "pragmatische und effiziente Lösungen" habend, kümmerte er sich mit seinem Team um die neue Attraktion, die nicht zufällig auf den "langen Tag im Rathaus" am Mittwoch fällt: So können Bürger mit einem Besuch im Ortszentrum gegebenenfalls schon mal zwei Dinge erledigen.

Und noch ein zweites Ziel soll erreicht werden. Die Belebung dieses Zentrums, konkret des Rathausplatzes. Günes sprach von "Aufenthaltsqualität". Um diese zu erhöhen, soll demnächst auch der Platz mit Tischen, Bänken und anderem umgestaltet werden. Beim Abendmarkt blieb man dank einer Coffee-Bar, einer Art mobilem Café, bereits gern etwas länger als nur zum bloßen Einkaufen. So verweilten einige am Platz und hielten ein Pläuschchen mehr. Vorerst noch an Stehtischen, aber das wird sich wie beschrieben ändern.

Das Angebot selbst war zunächst mit einem Gemüsestand aus der nahen Region und einem Käsestand, der auch etwas Wurst anbot, überschaubar. Man habe für den Anfang bewusst auf "Grundnahrungsmittel" gesetzt, so Günes. Der Gemüsestand sei gut sortiert, freute sich eine Besucherin. Sie wünschte sich den "Hähnchen-Mann", der zum Beispiel auch Nudeln anbieten würde. "Ich habe meinen Leib-Metzger", sagte sie: Ihr persönlich sei ein dortiges ...