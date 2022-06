Von Axel Sturm

Ladenburg. Das amerikanische Wochenmagazin "The New Yorker" wendet sich mit einer Auflage von über 1,2 Millionen Exemplaren an Leserinnen und Leser, die gut recherchierte Hintergrundinformationen schätzen. In der Ausgabe vom 27. Juni sorgte eine Reportage über die Situation von ukrainischen Geflüchteten für viel Aufmerksamkeit in den USA.

Autor Ed