Schlemmen in der Adventszeit: So finden Sie ein gesundes Maß

Mittelalterliche Burgen in Neckarsteinach und die Natur in ihrer schneefreien Winterruhe in Spechbach. Foto: fre

Dossenheim-Süd heißt die passende Haltestelle der RNV-Bahnlinie 5, Autos lassen sich bei den Dossenheimer Sportplätzen abstellen. Beides nach dem Motto: Lieber am Anfang den Berg erklimmen, als am Ende. Wie auch immer: Von der Haltestelle führt die Friedrich-Ebert-Straße in Dossenheim hoch zum ehemaligen Steinbruch Leferenz. An dessen Eingang grüßt eine Kaffeerösterei. Vorbei an alten Steinbrucheinrichtungen geht es aufwärts, vorzugsweise mit Schuhwerk, das keine Angst vor Schmutz hat. Es grüßen gewaltige Porphyr-Skulpturen: Hier ist das Atelier des Bildhauers Knut Hüneke. Weiter oben öffnet sich der Blick auf die Felsabbrüche des ehemaligen Steinbruchs, in dem die Museumsbahn ihre Bleibe gefunden hat. Der Weg führt weiter zu einer Aussichtsplattform mit Panoramablick über Dossenheim und Oberrheintalgraben. Gleich nebenan überraschen Fuchs und Zebra, die ganz besonderen Schießscheiben des Feldbogenvereins. Wenig später endet der Steinbrucherlebnispfad und mündet auf den später so genannten Unteren Neuwegsbergweg. Wer will, kehrt um – oder hält sich rechts und setzt den Rundweg fort. Wenige Meter vor dem Höllen- oder Hellenbach geht es fast im rechten Winkel wiederum rechts ab in den Hellenbachtalweg. Bergab liegen die Hellenbach-Grillhütte und das Handschuhsheimer Schützenhaus. Asphaltiertes Terrain ist jetzt erreicht, ebenso der Obstgartenweg. Auf dem geht es nach rechts zurück zur Dossenheimer Ebert-Straße.

Region Heidelberg. (cba/fre/heb/iz/sg) Statt weißer – oder wenigstens winterlich kalter – Weihnacht ist laut Wettervorhersage für die nächsten Tage viel Regen bei recht milden Temperaturen zu erwarten. Dennoch werden sich auch in der Region viele nach dem deftigen Festtagsessen ein wenig die "Füße vertreten" wollen. Die RNZ hat einige Tipps für Spazierwege im Heidelberger Umland zusammengestellt:

Leferenz und Höllenbach, Fuchs und Zebra sowie Hüneke-Atelier

Dossenheim-Süd heißt die passende Haltestelle der RNV-Bahnlinie 5, Autos lassen sich bei den Dossenheimer Sportplätzen abstellen. Beides nach dem Motto: Lieber am Anfang den Berg erklimmen, als am Ende. Wie auch immer: Von der Haltestelle führt die Friedrich-Ebert-Straße in Dossenheim hoch zum ehemaligen Steinbruch Leferenz. An dessen Eingang grüßt eine Kaffeerösterei. Vorbei an alten Steinbrucheinrichtungen geht es aufwärts, vorzugsweise mit Schuhwerk, das keine Angst vor Schmutz hat. Es grüßen gewaltige Porphyr-Skulpturen: Hier ist das Atelier des Bildhauers Knut Hüneke. Weiter oben öffnet sich der Blick auf die Felsabbrüche des ehemaligen Steinbruchs, in dem die Museumsbahn ihre Bleibe gefunden hat. Der Weg führt weiter zu einer Aussichtsplattform mit Panoramablick über Dossenheim und Oberrheintalgraben. Gleich nebenan überraschen Fuchs und Zebra, die ganz besonderen Schießscheiben des Feldbogenvereins. Wenig später endet der Steinbrucherlebnispfad und mündet auf den später so genannten Unteren Neuwegsbergweg. Wer will, kehrt um – oder hält sich rechts und setzt den Rundweg fort. Wenige Meter vor dem Höllen- oder Hellenbach geht es fast im rechten Winkel wiederum rechts ab in den Hellenbachtalweg. Bergab liegen die Hellenbach-Grillhütte und das Handschuhsheimer Schützenhaus. Asphaltiertes Terrain ist jetzt erreicht, ebenso der Obstgartenweg. Auf dem geht es nach rechts zurück zur Dossenheimer Ebert-Straße.

Mittelalterliche Burgen in Neckarsteinach und die Natur in ihrer schneefreien Winterruhe in Spechbach. Foto: fre

Über die Burgen mit Abstecher zum Schwalbennest

Autofahrer parken auf dem Vierburgenparkplatz vor der Stadt Neckar­steinach. Von dort geht es über den Zickzackweg hoch zur Hinterburg, von dort durch den Wald zum Schwalbennest. Von dort geht es den gleichen Weg wieder zurück bis zur Hinterburg, dann aber nicht den Zickzackweg hinunter zum Auto, sondern den schmalen Pfad oben hinüber zur Mittelburg. Erst von dort aus nimmt man links den gepflasterten Weg abwärts zurück in die Stadt oder man wendet sich ohne diesen Abstecher gleich wieder rechts zum Parkplatz zurück an der B 37 zurück.

Auch interessant Schlemmen in der Adventszeit: So finden Sie ein gesundes Maß

Unter den Regentropfen eine Tour auf den Spuren des Wassers

Ein Spaziergang im Regen kann, sofern man wetterfest gekleidet ist, auch Spaß machen. Mit "Wasser" und dem wichtigen Thema "Wasserversorgung" hat der Spaziergang durch die Stadt Eppelheim zu tun – immerhin steht in Eppelheim einer der schönsten Wassertürme der Region. Am 3. März 1907 wurde das von Maurergesellen in Backsteinoptik erbaute Schmuckstück nach knapp einjähriger Bauzeit an die Gemeinde übergeben.

Inklusive Spitze misst er 47,6 Meter. 128 Stufen führen in seinem Inneren hinauf zum 220 Kubikmeter fassenden Wasserbehälter. 76 Jahre war der Wasserturm in Betrieb und versorgte die Haushalte mit Frischwasser. Stillgelegt wurde er am 27. April 1983. Erbauer des Turms war Anton Stephan, dessen Konterfei schräg gegenüber des Wasserturmplatzes an der Stirnseite des Jugendstilhauses in der Hauptstraße 71 zu sehen ist. Er war auch für den Bau des "Alten Wasserwerks" mit seinen Tiefbrunnen und Pumpen an der Schwetzinger Straße Richtung Plankstadt verantwortlich. Heute hat dort das Jugendzentrum seine Räume.

Geht man die Wasserturmstraße entlang Richtung Norden bis ins Feld und rechter Hand ein Stück weiter, kann man auf dem Grundstück von Bildhauer Günter Braun in der Seestraße 80 nicht nur Kunst betrachten, sondern einen Sensationsfund besichtigen. Im September 2013 stieß er auf seinem Grundstück auf ein Originalstück der von Johann Andreas von Traitteur gebauten Wasserleitung. Mehr als 200 Jahre schlummerte das barocke Wasserbauwerk, das Eppelheim von Süd nach Nord durchzieht, unentdeckt in etwa vier Metern Tiefe.

Mit dem Bau dieser Wasserleitung wurde im Auftrag von Kurfürst Carl Theodor 1790 begonnen. Sie sollte die Versorgung Mannheims mit sauberem Trinkwasser aus den Quellen bei Heidelberg-Rohrbach gewährleisten. Braun hat ein Teilstück des archäologischen Fundes freigelegt und für die Nachwelt sichtbar gemacht. Die sandsteinummauerte Wasserleitung ist im Urzustand erhalten. Sie erhielt eine wetterfeste Einhausung und kann vom Feld eingesehen werden. Es gibt auch eine Infotafel. Wer den Spaziergang am Wasserturm startet, die historische Wasserleitung besichtigt, zum alten Wasserwerk marschiert und zurück zum Ausgangspunkt geht, hat rund fünf Kilometer zurückgelegt. Und am "offenen Bücherregal" auf dem Wasserturmplatz kann man sich noch für die Feiertage etwas zum Schmökern mitnehmen.

Von der Entstehung des Lebens bis zum modernen Menschen

Der "Evolutionsweg" im Leimener Stadtteil Gauangelloch ist in der Region einzigartig und zeigt auf einer Wegstrecke von einem Kilometer die Entwicklung des Lebens auf der Erde auf. Inmitten herrlicher Winterlandschaft ist er an den Weihnachtsfeiertagen ein ideales Ausflugsziel zum Füße vertreten und Geschichte erleben. Der Lehrpfad bietet 20 Infotafeln zur Evolutionsgeschichte, die über die Entstehung der Erde und die Geschichte des Lebens informieren. Der Lehrpfad stellt die wichtigsten Stationen der 4100 Millionen Jahre langen Evolutionsgeschichte dar.

Ein Meter Wanderweg entsprich einer Zeitspanne von 4,1 Millionen Jahren. Auf den Infotafeln – beginnend an der Brücke über die Reilsheimer Straße und entlang des Römerwegs – sind bedeutende Entwicklungen oder Ereignisse der Evolution beschrieben. Jeder Schritt lässt erspüren, wie viel Zeit das Leben auf der Erde brauchte, um sich zu entwickeln bis mit dem Menschen Lebewesen entstanden, die Pyramiden bauten und zum Mond fliegen konnten. Der Startpunkt des Evolutionswegs befindet sich am Ende der Lindenstraße an der Brücke über die Reilsheimer Straße. Parkplätze befinden sich in der Umgebung. Der Endpunkt ist auf Höhe der Straße "Im Neurott". Der Weg ist asphaltiert und barrierefrei zugänglich. Die Dauer des Spaziergangs ist abhängig von der Verweildauer an den einzelnen Infotafeln.

Stress abbauen und Ruhe finden

Ein Spaziergang in der Natur ist bekanntlich förderlich für Körper und Geist. Bewegung hilft Stress abzubauen, Ruhe zu finden, und gerade nach den üppigen Festtagsessen ist es auch wichtig, Kalorien zu verbrennen. Die optischen Eindrücke sorgen darüber hinaus für geistige Anregung. Das alles bietet der "Meditationsweg" in Leimen. Er umfasst sieben Stationen mit Texttafeln, hat eine Länge von fünf Kilometern, eine Höhendifferenz von 69 Metern und beginnt am Wanderparkplatz "Hirschgrund". Der Rundweg ist gut begehbar, auch mit einem Kinderwagen. Als Wegweiser für den Erlebnisweg hat sich die "Lokale Agenda Leimen" zwei weiße Fußabdrücke überlegt und diese Markierung in regelmäßigen Abständen entlang der Strecke angebracht. Die ausgewählten Worte und Sprüche der Meditationstexte auf den Tafeln sollen zum Innehalten und Nachdenken anregen. Wer den Meditationsweg erwandern will und von auswärts kommt, parkt am besten am Parkplatz "Hirschgrund" zwischen Leimen und Lingental und läuft los. Je nach Lauftempo sollte man für diese Rundstrecke ungefähr 60 bis 90 Minuten einkalkulieren.

Auf dem Weg zur Schleuse am Neckar entlang

Gegenüber des Neckarsteinacher Rathauses führt der Weg hinunter in die Altstadt. Vorausgesetzt, der Regen hielt sich in Grenzen, wäre bei ausbleibendem Hochwasser das Parken auf dem Neckarsteinacher Neckarlauer möglich. Man kann dann direkt am Fluss entweder bis zur Schleuse laufen oder in die andere Richtung über die Promenade unterhalb der Burgen am Neckar entlang wandeln.

Auf den Sandflächen bei der Düne

Ausgangspunkt ist der Weg hinter dem Parkplatz beim Waldfriedhof in Sandhausen im Hermann-Löns-Weg 109. Den Friedhof links liegen lassend gelangt man über einen Pfad in ein Waldstück, in dem der Klimawandel seine Spuren hinterlassen hat. Für Sportliche finden sich hier Reckstangen in verschiedenen Höhen, Überbleibsel eines in die Jahre gekommenen Trimm-Dich-Pfades. Nach kurzer Strecke öffnet sich der Wald und macht einer flachen Düne Platz, dem Naturschutzgebiet Pflege Schönau. Die ausgedehnte Lichtung mit ihren Sandrasen und knorrigen Kiefern verbreitet eine eigene Stimmung. Zwischen den eingezäunten Naturschutzflächen führt der Weg über offenen Sand durch ein weiteres Waldstück zur Alten Speyerer Straße.

Schafe in Sandhausen. Foto: heb

Rechter Hand zweigt nach kurzer Strecke rechts ein Feldweg ab. Wer es bequemer mag, geht noch ein Stückchen weiter und nimmt den asphaltierten Weg. Zwischen dem Naturschutzgebiet und dem Dorf Bruchhausen schweift der Blick über offene Felder. Auf der Lochheimer Straße angekommen geht es rechts an einem kleinen Spielplatz vorbei durch den Wald zurück zum Friedhof. Es empfiehlt sich, festes Schuhwerk anzuziehen. Die Rundtour dauert etwa eine Stunde.

Über verwunschenen Hohlweg zum Waldhäuschen

Es ist die Klassiker-Runde: Das Auto beim Schützenhaus von Spechbach abstellen und Richtung Römerbrunnen laufen – Wege zu beiden Seiten des Schützenhauses führen steil nach oben. Der rechte Weg beginnt mit einem Philosophenpfad, der linke (beim Reitplatz) führt an einem verwunschenen Hohlweg entlang auf eine Lichtung. Dort geht es weiter geradeaus, um die nächste Steigung zu bezwingen. Am Römerbrunnen muss man links abbiegen, nach etwa 200 Metern geht es wieder links, so gelangt man zum Waldhäuschen. Hier bietet sich eine kleine Rast an.

An dieser Stelle befindet sich auch eine Weggabelung: Rechts geht es querfeldein nach Waldwimmersbach, wo gutes Schuhwerk erforderlich ist. Links führt der Weg über eine Lichtung zurück zum Schützenhaus. Geradeaus gelangt man zum "Sperbelbaum". Im Pavillon dort kann man bei klarer Sicht einen herrlichen Blick auf das Kloster Lobenfeld genießen.