Wegen des aktuellen Andrangs zurückstecken muss laut Goldwasser neben der allgemeinen Gesundheitsvorsorge die Behandlung der kleinen Patienten in der Kardiologie: "Wir müssen täglich Termine absagen." Man versuche infizierte und herzkranke Kinder in der Praxis räumlich zu trennen, doch ab einer gewissen Anzahl sei eine harte Priorisierung nötig. "Wir haben Kolleginnen, die nur telefonieren und wir haben eine Online-Terminbuchung", sagt der Arzt. Man habe bereits einiges in den Abläufen optimiert und versuche, telefonische Beratungen möglichst kurz zu halten. "Ich bin ratlos, was man noch besser machen kann."

Eppelheim/Leimen/Schwetzingen. (luw) "Es ist fast nicht mehr zu stemmen", sagt Dr. Ranny Goldwasser, der gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Stephan Oberle die größte Praxis für Kinder im Rhein-Neckar-Kreis leitet. Die Gemeinschaftspraxis mit Sitz in Leimen und Schwetzingen müsse wegen der Rekordzahlen an Atemwegsinfekten ihre Versorgung anderer Patienten immer weiter einschränken: Sie umfasst auch eine Kardiologie für vorerkrankte und operierte Kinder. Vor diesem Hintergrund appelliert Goldwasser an offenbar immer besorgtere Eltern: "Man muss nicht immer gleich am ersten Tag einer Erkältung zum Arzt." Dem schließt sich auch die Eppelheimer Kinderärztin Lilia Kim an.

Mediziner hat mehrere Erklärungen für den Andrang

Für den großen Andrang hat der Arzt mehrere Erklärungen. Zum einen beobachtet er eine gestiegene Sorge bei Eltern: "Oft wird schon nach einem Tag Husten bei uns angerufen." Das sei aber in 90 Prozent der Fälle nicht notwendig. "Wegen des RS-Virus muss man bei Kindern im ersten Lebensjahr vorsichtig sein", schränkt er ein: Hier könne es schnell lebensgefährlich werden. Kürzlich erst habe man einen schweren Fall in der Praxis erlebt, bei dem ein Säugling reanimiert werden musste. Das Kinder überlebte. Doch Goldwasser stellt klar: "Bei allen Kindern über einem Jahr sind auch drei Tage Fieber kein Grund zur Sorge, wenn sie genügend trinken." Er rät zu vielen Vitaminen, reichlich frischer Luft, Ruhe und einem "ganz normalen" Umgang mit den klassischen Erkältungssymptomen. So sei es auch völlig gewöhnlich, wenn sich ein Husten zwei bis drei Wochen halte: "Der Husten ist immer das Letzte, was von einer Erkrankung bleibt."

Gleiches ist übrigens von der Eppelheimer Kinderarztpraxis Lilia Kim zu hören: Auch hier beobachtet man den Trend, dass sich Eltern erkälteter Kinder immer früher an den Arzt wenden. Das Problem der hohen Belastung für die Mitarbeiter werde zudem dadurch verschärft, dass kaum weiteres Personal zu gewinnen sei.

Ein weiterer Grund für das faktisch hohe Aufkommen an Atemwegsinfekten hängt nach Goldwassers Einschätzung mit der Corona-Pandemie zusammen: In den vergangenen zwei Jahren habe man fast überall Mundschutz getragen, sodass insbesondere die jungen Immunsysteme den Kontakt mit Krankheitserregern nicht mehr gewohnt seien. "Außerdem gab es im letzten Winter nur ganz wenige Influenza-Impfungen", erklärt der Arzt: Dabei könne man schon Kinder ab sechs Monaten gegen die Grippe impfen – doch die Impfquote sei extrem gesunken, was sich nun bemerkbar mache. "Wir werben gerade für die Influenza-Impfung und versuchen die Quote wieder zu steigern."