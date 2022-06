Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Zäh zieht sich die Blechlawine zum Feierabend durch Wiesloch. Doch in die Esso-Tankstelle am Wegesrand biegt kaum jemand ab. Ob es an der Preistafel liegt? Diesel für 1,92 Euro, Super für 2,04 Euro: An sich haben sich die Autofahrer in den letzten Wochen an diese Zahlen an der Zapfsäule gewöhnt. Nur: Seit Mittwoch gibt es den Tankrabatt.