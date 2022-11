> Dossenheim: Kerzenschein statt Blaulicht, Kindergruppen und Helfer zu Fuß und zu Pferd statt Einsatzkräfte in ihren Dienstwagen: Zurück zum klassischen Martinsumzug statt der Corona-Variante in 2021 geht es in der Bergstraßengemeinde am Samstag, 12. November. Vor dem katholischen Kindergarten in der Wilhelmstraße ist um 17.30 Uhr Treffpunkt des von der katholischen jungen Gemeinde (KJG) organisierten Laternenzugs. Dieser führt durch den Ortskern zum Kronenburger Hof, wo die Martinsgeschichte aufgeführt wird und die Martinsmännchen verteilt werden.

Zum Martinstreff für Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern laden Gemeinde und Kulturring am Freitag, 11. November, auf das Gelände des FC Victoria in der Schwimmbadstraße ein. Die im Vorjahr aus Corona-Gründen erstmals praktizierte Alternative zum traditionellen Martinszug scheint sich also bewährt zu haben. Los geht es um 17.30 Uhr, Einlass ist ab 17.15 Uhr, wenn sogleich auch die Martinsmännchen verteilt werden. Danach führen Schüler der Elsenztalschule das Martinsspiel auf, der Musikverein Feuerwehrkapelle spielt auf, der Popchor Taktvoll singt und verkauft Knicklichter zugunsten der Tafel, und der FC Victoria bietet Bratwürste und Getränke an.

Region Heidelberg. (bmi) "Das Leuchten in den Kinderaugen beim traditionellen Martinszug fehlte im vergangenen Jahr allen" – nicht nur in Eppelheim ist die Vorfreude auf Sankt Martin in 2022 umso größer. Nachdem im Vorjahr in den meisten Kommunen rund um Heidelberg – bis auf wenige kreative Alternativveranstaltungen – die Martinszüge der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, gehen diesmal in den nächsten Tagen wieder Tausende mit der Laterne in der Hand und einem Lied auf den Lippen auf die Straßen der Region. Sie ehren den Heiligen Martin, der vor über 1600 Jahren lebte und der Legende nach eines kalten Wintertags seinen Mantel mit einen unbekleideten Bettler geteilt hat. Ihm zu Ehren werden meist auch Martinsmännchen verteilt und ein kleines Schauspiel aufgeführt.

Bammental

Dossenheim

> Schwabenheimer Hof: Der Kindergarten Schwabenheimer Hof veranstaltet sein diesjähriges Martinsfest im Weiler am Neckar am Freitag, 11. November. Los geht’s mit dem Martinsumzug um 17.30 Uhr am Kindergarten-Spielplatz in der Ortsstraße 10. Danach ist noch ein gemütliches Beisammensein rund ums Lagerfeuer samt Martinsgebäck und Punsch geplant.

Eppelheim

Den Martinsumzug als "ein schönes Stück Stadtgemeinschaft" nimmt die Stadt in Kooperation mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde nach Corona-Pause deses Jahr am Freitag, 11. November, wieder auf. Start ist um 18 Uhr in der Schulstraße aus Richtung Bürgermeister-Jäger-Straße, wo bereits ab 17.30 Uhr die Aufstellung erfolgt. Über Wasserturm- und Schillerstraße geht es zum Hof der Theodor-Heuss-Schule, wo zum Abschluss gemeinsam gesungen und auch die Martinslegende gespielt wird. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung in die Rudolf-Wild-Halle verlegt – so oder so warten auf Klein und Groß Martinsmännchen.

Gaiberg

Der Bärenbrunnen ist traditionell Ausgangspunkt des Gaiberger Martinszugs – so auch diesmal am Freitag, 11. November. Hier erfolgt um 18 Uhr die Aufstellung der Teilnehmer, die mit Begleitung des Musikvereins über die Hauptstraße und Pfarrgasse auf den Schulhof ziehen. Dort gibt es die Martinsgeschichte zu hören, Martinsmännchen zu knabbern und einen kleinen Imbiss der Kerweborscht.

Heiligkreuzsteinach

Zum Laternenumzug St. Martin lädt die Gemeinde mit Vereinen und Grundschule am Freitag, 11. November, ein. Für 17.45 Uhr ist die Aufstellung der Zugteilnehmer in der Hüttengasse 33 am ehemaligen Haus Steinachblick avisiert. Abmarsch ist gegen 18 Uhr. Dann geht es unter musikalischer Begleitung durch den Musikverein Trachtenkapelle über Rathausstraße, Pfarrweg, Schönauer Straße, Weinheimer Straße, Mühlfeld- und Rathausstraße zur Schulwiese. Hier wartet ein Lagerfeuer, und Grundschüler tragen die Legende des Heiligen Martin vor. Neben Martinsbrezeln gibt es im Anschluss auch Glühwein und warme Würstchen.

Leimen

> St. Ilgen: Ein Martinsmännchen für jedes Kind versprechen Stadtverwaltung und Gemeinderat für ihren Martinszug durch den Stadtteil St. Ilgen am Freitag, 11. November. Dann sind "Laterne, Laterne" und die anderen Martinslieder um 18 Uhr vor dem Kindergarten in der Pestalozzistraße zu hören. Dort ist Start und Ziel des Zuges über Friedrich-, Ring-, Weber-, Wilhelm-, Theodor-Heuss-, Weber- zurück in die Pestalozzistraße.

> Gauangelloch: Während der Martinsumzug in der Stadtmitte bereits am Samstag stattfand (siehe weiterer Artikel oben), folgt die Veranstaltung im Stadtteil Gauangelloch am Donnerstag, 10. November. Hier nehmen die Teilnehmer um 18 Uhr im Hanfackerweg am dortigen Kindergarten Aufstellung – und auch hier gibt es zum Ende der Veranstaltung das traditionelle süße Gebäck für die teilnehmenden Kinder.

Lobbach

Gemeinde, Kindergarten und Grundschule sind am Freitag, 11. November, beim traditionellen Martinsumzug für die Ortsteile Lobenfeld und Waldwimmersbach beteiligt. In der Lobenfelder Blumenstraße, Ecke Ziegelstraße, erfolgt um 18 Uhr die Aufstellung, ehe sich der Zug über die Klosterstraße zur Klosterkirche aufmacht. Dort führt die Grundschule ein Schattenspiel auf, und der katholische Kindergarten tischt Waffeln und heiße Würstchen sowie Glühwein und Kinderpunsch auf.

Mauer

Mit bunten Laternen in den Händen und einem Martinslied auf den Lippen starten die Teilnehmer des Martinsumzugs am Freitag, 11. November, um 17 Uhr in der Schützenstraße, an der Ecke zur Straße "Im Winkel". Von hier geht es – begleitet von der Feuerwehr – über die Bahnhof- und durch die Kirchenstraße bis zum Hof der Norbert-Preiß-Schule. Hier gestalten katholische und evangelische Kirchengemeinde um 17.30 Uhr eine vom Musikverein umrahmte Andacht, ehe die Gemeinderäte Martinsmännchen verteilen. Danach wird am Sportplatz gefeiert, wo die Jugendabteilung der SG Viktoria Mauer Glühwein und Kinderpunsch ausschenkt.

Meckesheim

> Meckesheim: Pferd, Laternen und Gesang: Das sind die wesentlichen Begleiter des Martinsumzugs der Gemeinde am Freitag, 11. November. Die Schüler der Karl-Bühler-Schule treffen sich ebenda um 17 Uhr und marschieren über Schul-, Eschelbronner-, Friedrich- und Bahnhofstraße zum Festplatz. Dort ist gegen 18 Uhr die Zusammenkunft mit Kindern des evangelischen wie katholischen Kindergartens und der Kinderkrippe Rappelkiste, die auf anderen Wege zum Festplatz gelangen. Hier bewirtet auch der Förderverein der Karl-Bühler-Schule, der "der Umwelt zuliebe" um das Mitbringen eigener Trinkbecher bittet.

> Mönchzell: Begleitet von Fackelträgern der Mönchzeller Feuerwehr setzt sich der von der Gemeinde organisierte Umzug um 18.30 Uhr an der Grundschule in Gang. Der dortige Schulhof ist um 18 Uhr Treffpunkt zur "Einstimmung" mit kleinem Programm, ehe die Gruppen mit den Kindergartenkindern, Grundschulklassen sowie die Vereinigung der Musikfreunde losmarschieren. Durch die Haupt- geht es durch Weihergarten-, Friedhof- und zurück zur Hauptstraße sowie zur Ortsmitte über Mühlstraße zum Vorplatz der Lobbachhalle. Hier spricht Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher, die Kinder erhalten Martinsmännchen und Elternvertreter der Grundschule bieten heiße Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch zum Ausschank in mitzubringende Trinkbecher an.

Neckargemünd

> Kernstadt: Der Soldat, der einst seinen Mantel mit einem Bettler teilte, wird am morgigen Dienstag, 8. November, in der Stadt am Neckar geehrt. Als Ausklang des Familientags auf dem Bohrermarkt erfolgt um 18.15 Uhr die Aufstellung für den Zug auf der Evian-Brücke, Ecke Elsenzweg. Von dort geht es über Bahnhof-, Hauptstraße mit Zwischenstopp samt Liedersingen am Marktplatz und Julius-Menzer-Straße in den mit Fackeln illuminierten Menzerpark, wo gegen 18.40 Uhr an der Villa Menzer der Abschluss der städtischen Veranstaltung geplant ist: samt Martinsmännchen, musikalischer Umrahmung sowie Bewirtung durch den Kindergarten Feuertor.

> Wiesenbacher Tal: Das ökumenische Kirchenzentrum "Arche" ist Triebfeder und gleichzeitig Mittelpunkt für die Feierlichkeiten zum Martinstag am Freitag, 11. November. Los geht es um 17 Uhr im Kirchenzentrum mit der Martinsfeier samt Geschichte des Heiligen Martin von Tours. Gegen 17.20 Uhr startet der Zug durch die Straße "Im Spitzerfeld" und die Goethestraße zurück zur Arche, wo das Martinsfeuer wartet.

> Waldhilsbach: "Laterne, Laterne" und die anderen Martinslieder sind am Freitag, 11. November, in Waldhilsbach zu hören. Der von Ortsverwaltung und Ortschaftsrat organisierte Zug startet hier um 17.30 Uhr in der Gaiberger Straße 2. Über die Schulstraße geht es hier bis zum Sportplatz als Ziel.

> Altstadt: Einen Martinszug durch die Altstadt veranstaltet der katholische Kindergarten St. Ulrich am Montag, 14. November. Um 17 Uhr geht es von der Kirche am Marktplatz über Brückengasse, Neckarstraße und Menzerpark zurück durch die Brückengasse an den Marktplatz, wo sich der Zug auflöst.

> Dilsberg: Die Ortsverwaltung bittet am Montag, 14. November, um 18.30 Uhr zum Martinszug durch den mittelalterlichen Ortskern. Vom Turmplatz "Tuchbleiche" geht es vorbei am Torturm durch die Untere und Obere Straße zur Burgbühne am Rathaus. Bei der Veranstaltung wirken Musikverein Trachtenkapelle, Feuerwehr Dilsberg und Grundschule Dilsberg-Mückenloch mit Musik und Gedichten mit.

Neckarsteinach

> Darsberg: "Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross das trug ihn fort geschwind": Dieser Klassiker wird am Donnerstag, 10. November, auf dem Darsberg zu hören sein. Der Sportverein und die Kita Abenteuerland laden dort um 18 Uhr zum Martinsumzug, der vom Dorfplatz in der Greiner Straße über die Gartenstraße und Neckarsteinacher Straße zurück zum Dorfgemeinschaftshaus führt.

> Neckarsteinach: Die katholische Kirchengemeinde Neckartal ist Veranstalter des Martinszuges durch die Vierburgenstadt am Freitag, 11. November. Die Menschentraube mit den Laternenlichtern setzt sich um 17 Uhr von der katholischen Kirche in der Kirchenstraße in Bewegung auf einen Rundkurs durch die Mühlgasse, den Bachweg, die Neckarstraße über den Großen Neckarlauer durch Schiedweg und Hirschgasse zurück zur Kirchenstraße. Dort wird am Kirchenbrunnen der Abschluss gestaltet.

> Neckarhausen: Der vor der Corona-Pandemie von der IG Neckarhausen veranstaltete Martinsumzug rund um den Campingplatz findet 2022 nicht statt. Dies teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

Nußloch

Gemeinde und Heimatverein veranstalten gemeinsam den Martinsumzug am Freitag, 11. November. Vor dem Haupteingang der Schillerschule in der Dreikönigstraße versammeln sich die Umzugsteilnehmer bis 18 Uhr. Von dort geht es über Walldorfer Straße, Goethe-, Burg-, Garten- in die Sinsheimer Straße. Hier wird vor dem Rathaus die Martinsgeschichte dargestellt. Über Haupt- und Werderstraße geht es zurück zur Schule, wo an der benachbarten Festhalle Martinsmännchen für die Kinder bereitstehen.

Sandhausen

Jedes Kind mit einer Laterne erhält zum Abschluss ein leckeres Martinsmännchen: So motiviert der Verkehrs- und Heimatverein zur Teilnahme an seinem Sankt-Martinsumzug am Freitag, 11. November. Der Lége-Cap-Ferret–Platz ist Ausgangspunkt, wo gegen 17.45 Uhr vor dem Heimatmuseum die Martinslegende aufgeführt wird. Danach ziehen die Umzugsteilnehmer begleitet vom Musikverein Sandhausen wie folgt durch die Hopfengemeinde: via Haupt-, Wald- und Schneidmühlstraße sowie Grund- und Stranggasse zurück in die Hauptstraße, wo im Pausenhof der Theodor-Heuss-Grundschule die Martinsmännchen verteilt werden.

Schönau

Anders als in den Vorjahren gibt es im Klosterstädtchen nicht zwei separate Martinszüge in Schönau und Altneudorf, sondern einen gemeinsamen. Für diese Veranstaltung ist am Freitag, 11. November, um 17.30 Uhr Treffpunkt an der Gemarkungsgrenze in Altneudorf. Von dort ziehen Klein und Groß mit ihren Laternen und begleitet von der Altneudorfer und Schönauer Feuerwehr über Leutersbergstraße, Alten Weg und Torweg zur Carl-Freudenberg-Schule. Hier bewirten ab 18.45 Uhr der Förderverein der Schule und der Rad- und Motorsportverein Steinachtal. Auf dem Schulhof wird das Martinsstück aufgeführt und Bürgermeister-Stellvertreterin Tanja Ehrhard hält eine Ansprache. Für gegen 20 Uhr ist ein Transportservice zurück zum Startpunkt angekündigt.

Spechbach

Der Soldat, der einst seinen Mantel mit einem Bettler teilte, wird in Spechbach am Montag, 11. November, geehrt. Aufstellung für den Umzug ist um 17.30 Uhr am Martin-Luther-Haus. Von der Wingertsteige verläuft die Tour mit Begleitung der Turnerkapelle des TV Spechbach und St. Martin hoch zu Pferd über Hirtenstraße, Brückenwiesen, Am Heiligenbuckel zum Turnhallenvorplatz. Hier wartet auf jedes Kind ein Hefemartinsmännchen, und der Elternbeirat des Kindergartens sorgt für weitere Verpflegung.

Wiesenbach

Die Geschichte des hilfsbereiten römischen Soldaten wird am Freitag, 11. November, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz bei einer ökumenischen Anfacht vorgetragen. Danach macht sich der von der Kulturgemeinschaft organisierte Zug angeführt von Sankt Martin zu Pferde und begleitet durch die Jugendfeuerwehr durch die Rosenstraße und "In der Au" zum Parkplatz vor der Biddersbachhalle auf. Unter Begleitung des Musikvereins werden etwa "Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind" und "Durch die Straße auf und nieder" gesungen, An der Halle wird es rund um das Martinsfeuer gemütlich – auch dank Kinderpunsch, Glühwein und Waffeln der Elternschaft der Panoramaschule, Gegrilltem von der Kulturgemeinschaft und der Martinsmännchen.

Wilhelmsfeld

Zum Martinszug durch den Luftkurort laden Gemeinde sowie Heimat- und Verkehrsverein am Freitag, 11. November, ein. Die Teilnehmer stellen sich um 17.45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße, Einmündung "Am Riesenberg", auf. Von dort geht es um 18 Uhr über Richard-Wagner-, Johann-Wilhelm- und Schulstraße zum José-Rizal-Park. Dort beziehungsweise im Mehrzweckraum der Odenwaldhalle bewirtet das Restaurant Talblick.